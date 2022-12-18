В Новосибирске завуч назвала вором школьника, съевшего чужую порцию в столовой

Олег проголодался на второй перемене и съел пюре, которое посчитал ненужным. Фото: предоставлено мамой школьника.

Скандал произошел на уроке у восьмиклассников в одной из новосибирских школ. Ученики и их классный руководитель говорят, что завуч по воспитательной работе ворвалась на урок и устроила публичную порку мальчику из многодетной семьи. Это подтверждают не только дети, но и педагог, которая вела занятие.

ПОЕЛ НА 88 РУБЛЕЙ!

- Завуч при всем классе заявила: «Олег* - вор». Говорит, что на перемене съел чужую порцию в столовой, - рассказала КП-Новосибирск классный руководитель. – Вы бы видели реакцию мальчишки: у него аж губы побелели, голову опустил... Я попыталась вмешаться, говорю, что нельзя так разговаривать с ребенком. А мне в ответ: «Да кто ты такая?».

После этого из школы позвонили маме ребенка: сказали, что Олег попался на воровстве.

- Я знаю своего сына: он хорошо учится, ни в какие истории не влипает, поэтому очень удивилась, - рассказала КП-Новосибирск Дарья*, мама школьника. – Сын в итоге сам рассказал: он сильно проголодался к концу второго урока, а есть им предстояло только на следующей – третьей - перемене. До конца второй перемены оставалась пара минут, в столовой стояли нетронутые порции – сын подумал, что они уже никому не нужны. И съел одну из них. Вот такое воровство! Преступление! Да эта порция стоит 88 рублей: если бы я увидела, что голодный ребенок ее съел, я сама бы еще добавки ему дала.

На следующий день Дарья пришла к директору. Узнав, что сына отругали при классе, она кипела от возмущения.

- Я пришла туда с заявлением, в котором просила принять меры в отношении завуча школы. Сейчас оно куда-то исчезло, говорят, его никто не принимал. Но я напишу заново, зарегистрирую в школе и официально хочу получить ответ, - говорит Дарья. – Еще возмутило, что мне стали говорить, что ребенок не просто поел, а съел блюдо особо вкусное – картофельное пюре с рыбой. Серьезно?

«А ЕСЛИ БЫ ОН КОНФЕТУ В МАГАЗИНЕ УКРАЛ?»

Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились завучу, назвавшей мальчика вором, но та отказалась общаться с журналистами.

- Информация является недостоверной, обращайтесь к директору, - коротко сказала она.

Директор объяснила позицию школы:

- Ситуация непростая. Если бы ребенок взял конфету в магазине и не оплатил – это бы считалось воровством. А здесь поступок чем отличается? – сказала КП-Новосибирск директор школы. – Мы должны заботиться обо всех учениках, а из-за того, что мальчик съел чужую порцию, другой ребенок остался без питания. Новую порцию для другого ребенка мы купили за свои деньги.

- Но при всех назвать ребенка вором – вам не кажется, что это – чересчур?

- Завуч лично побеседует с Олегом, они разберут всю ситуацию, - заверила директор.

*Имена изменены.

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