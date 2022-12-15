«Стремительный и агрессивный»: в Новосибирске кошек скосил неизвестный вирус

В Новосибирске у кошек выявили неизвестный опасный вирус. Фото: предоставлено Анной Стародуб.

В Новосибирске у кошек выявили массовую заболеваемость неизвестным вирусом. У всех животных, по словам волонтеров, одинаковые симптомы и течение болезни. Известно, что все заболевшие – привиты. Об этом зоозащитники рассказали КП-Новосибирск.

– У любого вируса есть инкубационный период. Он как правило занимает неделю. А здесь речь идет о стремительном заражении – коты и кошки всех возрастов заболевают очень быстро. Вирус заразный: болеют коты, которые вместе находятся на передержке, также вспышки заболеваемости выявляем в разных районах города, – сообщила КП-Новосибирск директор благотворительного фонда «Варежка» Анна Стародуб. – На кураторстве у нас сейчас 70 котов, переболело на данный момент уже как минимум 24 из них. Болеют животные последние 2 недели.

Волонтеры не исключают, что кошек атакует давно известный вирус, но только мутировавший. Вероятно, из-за того, что он стал сильнее, вакцины на него не действуют. При этом протекает болезнь у всех животных тяжело.

– Основные симптомы – диарея и рвота. Из-за этого у животных наступает обезвоживание. Плюсом плохое самочувствие и болезненность отбивают аппетит. А если у котов получается поесть, еда сразу же выходит назад. Приходится давать противорвотное. Есть такие животные, которые не едят уже несколько дней. Их приходится держат на капельницах. Также у котов повышена температура, – перечислила симптомы зоозащитница.

К счастью, летальный случай, по словам Анны, пока один. Умерла кошка Мия, у которой одной из первых появились подозрительные симптомы. Других заболевших волонтеры выхаживают изо всех сил.

– Этимология вируса непонятна. Чтобы установить, что именно за вирус поражает животных, нужно делать ПЦР-анализы на все известные вирусы. Для благотворительного фонда это нецелесообразно, дорого и долго. При этом лечение вирусов у кошек примерно одинаковое. Картина, которую мы наблюдаем сейчас, похожа на многие вирусы по симптомам. Напоминает и панлейкопению, кальцивироз, вирусный гастроэнтерит, – пояснила Анна Стародуб.

Людям, добавила Анна, вирус, которым болеют кошки, не передается. По словам волонтера, заболевшим животным нужна помощь. Лечение требует немалых средств:

– Многие заболевшие коты на обезболивающих и антибиотиках. Также мы ставим им противорвотные уколы. Они дорогостоящие. Один шприц около 500 рублей. Как правило, такие препараты надо ставить несколько дней. Пока кошка находится на стационарном лечении, набегает порядка 10 тысяч рублей. А таких кошек у нас несколько, – говорит Анна.

КОММЕНТАРИЙ ВЕТЕРИНАРА

КП-Новосибирск обратилась за комментарием к главврачу ветеринарного центра «Ноев ковчег» Москалевой Марине. По словам эксперта, кошки заболевают при снижении иммунитета, при контакте с больными животными или из-за просроченных сроков вакцинации. Чаще всего вспышки заболеваний случаются весной и осенью.

– Весной все отходы жизнедеятельности животных вытаивают. И кто не был привит, могут заболеть. Летом в клиники везут срочно кошек с дачи, которые заболели герпесом, кальцивирозом. Осенью много животных приезжает также, с дачи. Уже будучи инфицированные там. Кошки заболевают лейкозом, кальцивирозом, панлейкопенией и тд, – рассказала ветеринар.

По словам эксперта, чтобы установить, какой именно вирус поразил новосибирских кошек, и его опасность, нужно провести комплексное тестирование. Уже исходя из точных результатов подбирать лечение. По словам Марины Москалевой, в приютах кошки болеют чаще. Происходит это из-за условий содержания:

– В Новосибирске, как и во многих городах России, нет нормальных приютов, в них нет шлюзов, изоляции вновь отловленных животных, там скученное содержание! В основном это квартиры, неприспособленные для содержания животных дома. Без нормального микроклимата, хорошего кормления. Вовремя сделанных обработок от экто и эндопаразитов, вакцинации по схемам. Вот животные и болеют.

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