«Выплескиваю энергию, толкаюсь, ношусь по полю»: школьники рассказали, за что любят регби

Ксения Маркова, Илья Степанов и Лилия Милосердова, директор центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом». Фото: Предоставлено героями публикации

Чаще мы видим радужную сторону жизни спортсменов. Медали, слезы радости на пьедестале почета, признание, поклонники… Но мало кто задумывается о том, сколько на это нужно сил и упорства. С чего начинали юные герои свой победный путь, что им пришлось преодолеть, что самое важное в движении к успеху? Ответы на эти и другие вопросы мы ищем с героями проекта «Расцветай с Триумфом!».

15-ЛЕТНИЙ КАПИТАН И ДЕВЯТАЯ

С 2021 года около 30 воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом» занимаются регби. А началось все с визита к ним в учреждение тренера спортивной школы «Триумф» Александра Четверикова. Мастер спорта России, четырехкратный чемпион Казахстана по регби сумел так увлечь детей новой для них игрой, что теперь они с удовольствием ходят на занятия почти без пропусков. Занятия проводятся в младшей (8 - 9 лет), средней (10 - 12 лет), старшей (13 - 15 лет) и взрослой командах.

Новосибирская команда регбистов на тренировочных сборах в Сочи. Фото: Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

В этом году старшая команда участвовала в товарищеских матчах с новокузнецкими регбистами и на сборах в Сочи с местной командой. Ребята среднего возраста выступили в трех турнирах, где хорошо себя показали. В Красноярске на Кубке Кичайкина заняли седьмое место, а на фестивале «Регби не знает границ» - второе.

15-летний капитан старшей команды Илья Степанов любит этот спорт за возможность выплеснуть запасы энергии.

- До регби много чем занимался, потенциал есть, поэтому хочется свои силы куда-то вкладывать. Занимался футболом, баскетболом. Сейчас никуда, кроме регби, не хочу. Нравится, что можно выплеснуть много энергии, разрешены толчки плечами, можно носиться по полю. Можно найти настоящих друзей. Тренироваться начали совсем недавно, поэтому к проигрышам отношусь нормально. Это только бодрит, увеличивает стремление стать лучше, тренироваться больше, - поделился с «Комсомольской правдой» юный регбист.

12-летняя Ксюша Маркова играет в команде среднего возраста на позиции девятого. В регби есть хваточники - это тяжелые игроки, защитники. Есть девятые, как Ксюша: они командуют, куда направить мяч. Есть четвертные, которые бегают. Ксюша - юркая, быстрая и, по словам тренера, даст фору любому мальчишке.

- Мне регби очень нравится. Последняя запоминающаяся игра была в Сочи - летали туда совсем недавно, в ноябре. В Сочи проходили тренировочные сборы, и мы сыграли тест-матч с сочинской командой, обыграли со счетом 25:5, - с гордостью говорит школьница.

СПОРТ ДЛЯ ХУЛИГАНОВ

По словам тренера Александра Четверикова, регби - это шахматы, где постоянно нужно продумывать всевозможные комбинации. Во время бега приходится умудряться контролировать своих партнеров, противников и при этом правильно отдавать пас. Регби развивает внимательность, концентрацию, видение. А еще приходится запоминать уйму правил: держать их в голове, уметь очень быстро реагировать, оценивать ситуацию и моментально принимать решения.

Благодаря регби ребята смогли побывать в других городах. Фото: Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

Регби - максимально контактный и жесткий вид спорта. В нем играют без защиты: не путайте с американским футболом со шлемами и широченными накладками на плечи. Регби зародилось в 1962 году в Англии, потом американцы адаптировали его под себя.

- Про классическое регби говорят, что это спорт для хулиганов, в котором играют одни джентльмены. Регби - как большая семья, такого нет ни в одном другом виде спорта. Если регбист приедет в любой город и найдет секцию регби, его туда сразу примут. Я приехал в Россию из Казахстана в 2017 году. Подошел к регбисту, и меня сразу взяли в команду. В регби никогда своих не бросают. Еще одна отличительная особенность спорта: понятие третьего тайма, когда после матча все команды собираются вместе на своеобразное чаепитие, корпоратив. Для детских команд это соки, плюшки, конфеты, овощи-фрукты. К примеру, на летний фестиваль «Регби не знает границ» приезжали команды из разных городов. В конце фестиваля всем устроили третий тайм - угощали пловом, чаем, - рассказывает тренер.

СТАТЬ НАСТОЯЩЕЙ КОМАНДОЙ

Директор центра «Теплый дом» Лилия Милосердова благодарна тренерам спортивной школы «Триумф». Дети занимаются регби по собственному желанию, это их выбор, никто никого не заставляет. Кроме того, с приходом в центр тренеров дети получили мужское внимание, которое им очень важно, ведь большинство сотрудников центра - женщины. Тренеры вкладываются в своих подопечных, помогают, как отцы, мотивируют развиваться, двигаться к победе.

В регби на поле идет нешуточная борьба, а эмоции просто зашкаливают! Фото: Предоставлено МБУ СШ «Триумф»

- У меня был момент, когда началась апатия, не мог и не хотел заниматься регби. Думал, заброшу. Но потом приехал Александр Владимирович, «разбудил» меня, мы с ним долго разговаривали, и я снова стал ходить на тренировки, за это ему спасибо, - благодарен тренеру Илья Степанов.

Лилия Милосердова с улыбкой называет Александра Четверикова «больным регби». По ее словам, не каждый любит свой спорт до такой степени, поэтому и дети к нему тянутся.

- В секции регби занимаются дети не только из нашего учреждения - записаться может любой. Видя, как горят глаза у начинающих регбистов, некоторые сотрудники центра тоже отдали своих детей на регби. Родители удивляются: нигде их ребята раньше не задерживались, даже школу могут проспать, а на регби встают самостоятельно! И еще заметили: если раньше дети были индивидуалистами, каждый сам за себя, то за время тренировок сплотились - стали настоящей командой, научились доверять другим, чтобы построить правильную игру. Раз сложилась команда в регби, будет команда и в жизни. На мой взгляд, это дорогого стоит! - рассуждает Лилия Милосердова.

В спортивной школе «Триумф» занимаются 1410 детей. В учреждении представлены такие направления, как дзюдо, спортивная аэробика, художественная гимнастика, мини-футбол, баскетбол, регби. «Триумф» является подготовительной базой для профессионального мини-футбольного клуба «Сибиряк» и баскетбольного клуба «Новосибирск».

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