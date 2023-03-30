«Вся грязная была, облезлая, а она ее спасла»: космонавт Анна Кикина увезла бездомную кошку с Алтая в Звездный городок

Анна Кикина любит кошек. Фото: Роскосмос.

- Кого вы взяли бы с собой в космос, если бы была возможность? - спросили журналисты у Анны Кикиной после ее возвращения с МКС.

- Кошку, - не задумываясь, ответила девушка, рассмеялась и добавила: - Или мужа...

Мало кто знает, что у Анны к кошкам особая любовь. Более того, она привезла бездомыша с Алтая в Звездный городок. О трогательном поступке Кикиной, а также о том, какой она была задолго до отряда космонавтов, рассказал ее тренер по рафтингу Юрий Скородумов.

«БЫСТРАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ»

- Аня пришла ко мне заниматься, когда ей было 17 лет. У нее двое младших братьев, и это воспитало в ней характер: она была ответственной. А еще быстрой - не медлила ни в чем. Я всегда говорил, что человек, который медленно двигается, медленно принимает решения, не станет чемпионом. Аня же всегда была настоящим спортсменом, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Викторович. - И очень воспитанная - в этом огромная заслуга ее родителей. Аня росла в интеллигентной семье, ее мама и папа - хирурги.

Анна стала чемпионкой страны по рафтингу. Фото: предоставлено Юрием СКОРОДУМОВЫМ.

Команда Ани стала чемпионом страны, а сама девушка - мастером спорта по рафтингу (у космонавта есть еще одно звание мастера спорта - по многоборью). Кстати, именно с тренером Анна советовалась, стоит ли ей идти в космонавты.

- Когда по всей стране объявили набор в отряд космонавтов, Анна никому не говорила, что отправила заявку. А когда ей пришло приглашение приехать на отбор, посоветовалась со мной, стоит ли ей пытаться. Я ей сказал: «А кто, если не ты?», - вспоминает Юрий Викторович.

ЗВЕЗДНАЯ КОШКА

Когда Анна уже попала в отряд космонавтов, часто приезжала в Сибирь. Около 10 лет назад она вместе с мужем отдыхала на Алтае. Поселилась на базе отдыха, где перед этим жили подростки-рафтеры.

- Мы там готовились к соревнованиям, и дети подружились с бездомной темненькой кошкой. Она была грязной, облезлой, но дети ее все равно подкармливали. Я просил их так не делать, объяснял, что кошка привыкнет, что у нее здесь есть еда, а потом ей тяжело будет искать себе пропитание. Но кто бы меня послушал, - улыбается Юрий Скородумов. - Аня заселилась, когда мы уже ехали. И как только увидела кошку, позвонила мне. Я знал, что Аня очень любит животных, и сразу ей сказал: «Не вздумай ее забрать». Но Аня в ответ только уточнила: «Она точно ничья?». Я подтвердил, что она бездомная.

Анна Кикина решила помочь кошке. Фото: предоставлено Юрием СКОРОДУМОВЫМ.

После этого судьба кошки перевернулась на 180 градусов.

- Аня достала для нее переноску, отвезла в Горно-Алтайск, оформила ветпаспорт. А потом улетела вместе с кошкой в Москву, - говорит Юрий Викторович.

Новая питомица поселилась в Звездном городке и оказалась на редкость благодарной.

- Аня рассказывала, что кошка стала ловить мышей в городке и складывать их у крыльца дома: показывала, что не зря Аня ее забрала, - смеется Юрий Викторович.

В итоге Анина кошка стала всеобщей любимицей в Звездном городке. Говорят, ее котят до сих пор с удовольствием забирают в другие семьи.

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