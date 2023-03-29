Это мое «море»: жительница Новосибирска устроила фотосессию в луже - в купальнике и с шезлонгом

Новосибирская студентка устроила фотосессию в луже.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Под конец марта погода порадовала новосибирцев солнцем и южным ветром. На термометрах +12 – гуляй не хочу. Горожане кардинально сменили зимний имидж на весенний, а некоторые даже на летний. Сегодня на улицах города можно было увидеть не только людей в плащах, но и в… купальниках!
А вы бы смогли так?
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Красотка в бикини дефилировала по лужам на улице Бродского в Дзержинском районе. Девушка по имени Татьяна так соскучилась по морю, что взяла шезлонг, бокал с вишневым соком и устроила фотосессию.
Новосибирский «бриз» обдувал девушку.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
- Это мое «море», - улыбаясь, комментирует Таня. И позирует, будто она на Бали.
Девушка позирует, будто на Бали.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Погода была на стороне девушки. Даже легкий ветерок подул, чтобы растрепать волосы. Проезжающие мимо автомобилисты сворачивали головы при виде знойной красотки в сиреневом купальнике.
Главные атрибуты съемки: очки, бокал и шезлонг.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
Но не всем лужи в радость. С приходом тепла Новосибирск «поплыл». Горожане массово жалуются на затопленные улицы, дома и дворы, автомобилисты на пробитые колеса в ямах с водой.
Куда же звонить, если дорогу или двор затопило? Жителям Новосибирска рекомендуют жаловаться в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) мэрии по номеру телефона 051. Жителям Новосибирской области по телефону 112.
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