Это нелюдь: изнасиловавшего шестерых детей в Новосибирске судят за новые убийства

Якутский маньяк обвиняется в убийстве и изнасиловании трех девочек и двух женщин. Фото: СУ СК РФ по Якутии.

В якутском городе Ленске начался суд над маньяком Андреем Бараусовым. В прошлом году он признался в убийствах трех девочек и двух девушек, которые числились пропавшими без вести с 90-х. При этом 62-летний педофил уже отбывает 18-летний срок в колонии за изнасилование шести детей в Новосибирской области. Что известно о деле Бараусова — в материале КП-Новосибирск.

ЗАМАНИВАЛ В МАШИНУ

Убивать Бараусов начал в восьмидесятые годы в якутском городке Ленске. С виду маньяк казался обычным советским человеком: заботливый отец двоих детей, работает шофером. Говорят, что причина, по которой он нападал на девушек и маленьких девочек — психологическая травма. Когда-то избранница высмеяла его чувства. Став взрослым, он начал мстить.

Первой жертвой в 1983 году стала незнакомая девушка. Он убил ее на территории детского сада, но изнасиловать не успел — спугнули.

В 1991 году похитил двух девочек 4 и 5 лет, игравших на улице, изнасиловал, убил и закопал их в лесу. 30 лет девочки числились пропавшими без вести.

В 1992 году он подвез 25-летнюю девушку на своем автомобиле, потом проломил ей голову, затащил под лестницу дома и изнасиловал.

В 1994 году затащил на стройку девочку-подростка и изнасиловал.

В 1995 году заманил к себе в машину пятилетнюю девочку, увез в лес, забил монтировкой и спрятал тело в яме. Девочка числилась пропавшей без вести 27 лет.

Следователи долго не могли раскрыть все эти дела. И только в конце 90-х с маньяком получилось связать два убийства — одной девочке было 9, другой 12 лет. Этого было достаточно, чтобы приговорить Бараусова к высшей мере наказания. В 1998 году уже действовал мораторий на смертную казнь, поэтому убийце дали 18 лет в колонии для особо опасных преступников в Алтайском крае.

Позже Бараусов сотрудничал со следствием, признавшись в давних нераскрытых преступлениях. Фото: СУ СК РФ по Якутии.

РАСТЛИЛ ШЕСТЕРЫХ

После тюрьмы Бараусов осел на Алтае, потом перебрался в Новосибирск. Удивительно, что в Сибири за ним, похоже, никто не следил. И маньяк изнасиловал еще шесть детей. К счастью, все они остались живы. Но преступлений можно было бы избежать.

Оказалось, все эти годы якутский пенсионер МВД Виталий Егоров пытался предупредить органы, что на свободе гуляет опасный преступник. Егоров был в оперативно-следственной группе, поймавшей Бараусова в 90-х, он следил за его делом до самого конца. Уже на пенсии стал писателем, издал роман «Нелюдь», в основу которого легло дело ленского маньяка. И вдруг узнал, что герой книжки — вышел на свободу. Егоров тогда написал в алтайскую полицию письмо: будьте внимательны, следите за ним, такие не прекращают серии! Алтайские полицейские ответа не прислали. И о том, что Бараусов перебрался в соседнюю — Новосибирскую область, Егоров не знал.

— Если бы алтайские полицейские хотя бы сообщили мне (что Бараусов переехал — Ред.), я бы постарался предупредить новосибирских полицейских, чтобы предотвратить преступления, — цитирует КП-Якутия Егорова.

В 2021 году маньяка осудили на 18 лет колонии за изнасилование детей в Новосибирске. В прошлом году Бараусов заключил досудебное соглашение со следствием и начал рассказывать о новых эпизодах — из 90-х. Рассказал, как в автомобиль заманивал девочек, а потом вывозил их в лес. Его жертвами стали дети 4, 5 и 9 лет. Их тела до сих пор не найдены. Кроме того, он изнасиловал и убил двух девушек в Ленске и Мирном. Они, как и девочки, считались пропавшими без вести.

Сейчас Бараусову 62 года, а значит, на свободу он вряд ли выйдет до самой смерти и, скорее всего, получит пожизненный срок.

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