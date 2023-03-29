3 истории новосибирских семей, которые переехали в загородные дома

Новосибирцы часто выбирают жизнь в частном доме. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Ну, что? Планируете на майские праздники жарить шашлык прямо во дворе? А пить чай в беседке собираетесь? Если нет — все ясно: прописаны в квартире. Это, конечно, удобно. Но многие жители Новосибирска выбирают собственный дом. Зачастую — в пригороде. Благо выбор есть. Взглянув на карту сервиса Домклик от Сбера, вы сами можете увидеть, как много предложений в этом секторе нашего рынка недвижимости.

И ведь на каждое наверняка найдется свой покупатель. Почему горожане меняют оживление мегаполиса на тишину пригородной жизни? Поговорили с новоселами – новосибирцами, которые, взяв ипотеку, переехали в собственные дома.

Семья купила дом, чтобы располагать большей площадью. Фото предоставлено героями публикации.

ХВАТИТ МЕСТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

- У нас семья небольшая. А простора все равно хотелось. Рассматривали разные варианты — квартиры, загородные дома. В пользу дома сыграли такие факторы, как площадь и размер ипотечной ставки. В итоге купили жилье по программе «Сельская ипотека» — под 3% годовых, - рассказывает Марианна Смирнова. - Территория — пять соток. Дом брали с предчистовой отделкой. Цена составила 5,6 миллиона рублей. Мы успели оформить ипотеку до того, как банк поднял размер первоначального взноса, заплатили 10%. Ежемесячные платежи выходят по 25 тысяч.

Наша собеседница сама работает в риелторской компании, так что в вопросах недвижимости знает толк. Выбрала с супругом вариант, которым они действительно довольны. Особенно по душе цифры. Марианна говорит, что, купив квартиру, могли рассчитывать квадратов на сорок. А в доме — около сотни. Есть где разгуляться.

- Мы рассматривали коттеджные поселки недалеко от города. Наш — в селе Каменка. Здесь современные дома, действуют охранные системы, безопасно, комфортно, - довольны новоселы. - Еще из плюсов — баня, свежий воздух. Шашлыки можно во дворе жарить, никуда не выезжая.

В планах у семьи — завести детей. На сорока квадратах с ребятней было бы тесновато. А вот в доме всем места хватит. Так что выбором хозяева довольны.

Добавим для полноты картины: сейчас прием заявок на «Сельскую ипотеку» приостановлен, но есть и другие программы с приятными условиями. Например, «Семейная ипотека» от Сбера позволяет построить дом своей мечты по ставке от 5,3% или купить готовый — от 5,7%.

ЕСТЬ МЕСТО ПОД БЕСЕДКУ

Водитель Игорь Мыльников совсем недавно купил дом в Верх-Туле. На машине до города — 15 минут езды.

- Приобретали с расчетом на будущее. Родители не молодеют, и надо будет забирать их, жить под одной крышей, чтобы мы могли о них позаботиться. В доме это удобнее, - рассуждает Игорь. - Дом — из сибита, два этажа, участок — семь с половиной соток. Есть погреб, гараж…

Покупали, говорит новосел, по ипотеке от Сбербанка. Цена дома — 4,8 миллиона рублей. Первоначальным взносом отдали ровно четверть. Платежи — по 40 тысяч. С кредитом супруги планируют рассчитаться досрочно.

- Нравится участок. Есть деревья, кусты, ягоды. И место есть, чтобы беседку построить. Я ни разу не пожалел, - доволен покупатель.

Новоселы живут в доме своей мечты. Фото предоставлено героями публикации

ДОМ С КАМИНОМ

У Владимира и Ирины Комковых есть ребенок. Дочке два года. Участок за городом купили давно. Говорят, обошелся в полмиллиона рублей. А вот стройку начали, как раз готовясь стать родителями.

- У нас была квартира-студия за городом. Продали за 1,5 миллиона и еще 2,5 миллиона взяли в ипотеку на строительство, - рассказывает Ирина. - Решили: пусть дом будет каркасный. Долго выбирали компанию, которой можно было бы доверить стройку. Очень важно, чтобы была надежной, работала качественно. Усвоили важные правила. Во-первых, сразу нужно думать о том, как будет расположен дом по отношению к солнцу: с какой стороны восход, с какой — закат. Во-вторых, если планируете камин, это нужно это учитывать еще на стадии закладки фундамента. Вот у нас дом — с камином, - хвалится Ирина.

Камин создает в помещении особое чувство уюта. Фото предоставлено героями публикации

Местечко — рядом со станцией Барлак. С одной стороны, это загород. С другой, добираться до Новосибирска — совсем недолго.

- Ощущение, словно живешь в селе. Выходишь — птицы поют, свежий воздух. Но ехать до станции метро «Гагаринская» на электричке всего 35 минут, - довольна хозяйка.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Ипотека остается популярной

Аналитики говорят, что интерес к жилищным займам в России по-прежнему высок.

- Последний месяц зимы на рынке ипотечного кредитования оказался довольно активным: было выдано более 77 тысяч кредитов, что на 44% превышает январские показатели, - говорит руководитель Аналитического центра дивизиона «Домклик» Сбербанка Евгений Волобуев.

Сохраняется на высоком уровне и спрос на загородное жилье — несмотря на то, что за год оно, в среднем по России, прибавило в цене 13%. Но возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах стимулирует интерес к приобретению жилья подальше от шума и суеты, поближе к природе. Россияне не только покупают готовые дома, но и строят свои: по данным Домклик, рынок ИЖС в стране в 2022 году побил исторические рекорды по объемам введенного жилья и по количеству ипотечных сделок.

Эксперты напоминают: загородная недвижимость, традиционно, дорожает в конце весны и летом. Так что мечтающим о собственном камине, шашлыках и прочих радостях частного дома стоит присматриваться к вариантам уже сейчас.

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