Концерта не будет? Фанаты сомневаются, что в Новосибирске пройдет фестиваль «Ветер Сибири»

Фестиваль планируется провести на аэродроме Мочище, но состоится ли он? Фото: Дмитрий ЛИФАНЦЕВ, Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

На август 2023 года запланирован фестиваль «Ветер Сибири», но состоится ли он? В прошлом году поднялся большой шум после того, как организаторы резко свернули планы, заявив об отмене концерта в Бийске, в итоге рок-фанаты остались без шоу, многие не смогли вернуть деньги за билеты. Фестиваль перенесли на 11 - 13 августа 2023 года и в другой регион - с Алтая в Новосибирскую область. Судя по новым афишам, его планируют провести на новосибирском аэродроме Мочище.

ЧТО ОБЕЩАЮТ

Программу «Ветер Сибири» обещает очень заманчивую.

- В течение трех дней на двух сценах фестиваля выступят более 30 популярных музыкальных коллективов из России и Казахстана, от молодых местных исполнителей групп до грандов и легенд отечественной рок-сцены, - написано на официальном сайте.

В афише указаны те группы, которые в этом году уже приезжали в Новосибирск. Фото: Скриншот

Правда, в афише указано всего 26 групп. Но гостям обещают кучу развлечений. Карусели для малышей, катания в аэротрубе и полеты на большом воздушном шаре, а также ночной клуб, где тусовщики могут танцевать до утра. Даже закажут выездной загс для молодоженов.

Цены на билеты при этом немаленькие: в фан-зону - от 3500 рублей, на трибуну - от 4600 рублей, а ВИП-билет стоит от 15 000 рублей. Отдельно продаются места под палатку - за 1800 рублей, места на парковке для машин - за 2000 рублей и для автодомов - от 4500 рублей.

А ЕСЛИ СНОВА ОТМЕНЯТ?

ВКонтакте возмущенные покупатели, которым не вернули деньги за отмененный концерт в Бийске, создали группу «Деньги на «Ветер Сибири» (бывшая «Унесенные «Ветром Сибири»). До сих пор они делятся друг с другом своими историями: у кого получилось добиться возврата, а у кого нет.

- У нас получилось вернуть деньги. Сначала мы пригрозили организаторам судом, потом узнали, что можно вернуть деньги через чарджбэк - это когда банк отменяет оплату по карте и возвращает деньги клиенту. Написали запрос в банк, и сумму за билеты вернули. Но так получилось сделать не у всех, потому что вернуть деньги можно только в течение 60 дней после покупки. А значит, те, кто покупал билеты заранее - за полгода до концерта, не смогли воспользоваться этой услугой, - рассказал КП-Новосибирск Данила Литвиненко.

Билеты на концерт в Новосибирске он брать уже не стал: сомневается, что тот состоится. И обращает внимание, что ни на сайте, ни в официальных группах «Ветер Сибири» в соцсетях нет никаких других контактов организаторов, кроме электронной почты. Участники сообщества жалуются, что по почте им отвечают крайне редко. Еще отмечают, что раньше на сайте были указаны телефоны, но поговорить с организаторами напрямую все равно не получалось: звонящего перенаправляли на робота, который говорил заученные фразы и с возвратом денег не помогал.

Даты, указанные в посте, смутили тех, кто не смог вернуть деньги за билеты. Фото: Скриншот

- Интересно, что на сайте написан адрес офиса организаторов в Бийске, на улице Красноармейской. Но люди из Бийска проверили: такого офиса там нет и никогда не было. В бийском аэропорту тоже в прошлом году ничего не готовилось, даже когда срок уже приближался. А еще смущает состав групп. Многие из них, например «Анимация» и «Слот», уже приезжали в Новосибирск в этом году с сольными концертами. Ни один адекватный тур-менеджер не стал бы гонять группу в город по несколько раз в год. В афише указаны и группы, чьи концерты по стране отменяют. Еще меня насторожило сообщение о том, что билеты действуют до 2024 и 2025 года! Это как? Снова будут переносить на неопределенный срок? - задает вопросы Данила Литвиненко.

Руководитель аэродрома Мочище Александр Осокин сообщил КП-Новосибирск, что пока вопрос о проведении мероприятия находится на стадии переговоров с организаторами.

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