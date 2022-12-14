Спасут ли лютые холода от свиного гриппа? Ученые и синоптики рассказали о последствиях морозов в Новосибирске

В Новосибирске снова похолодало до -25, но ненадолго. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирск после недельного потепления до -16 вернулись холода. Днем 14 декабря столбик термометра застыл на отметке -25. Ждет ли нас следующий ледниковый период и страшны ли морозы свиному гриппу, который косит сибиряков?

НА СПАСЕНИЕ ОТ ГРИППА НЕ НАДЕЙТЕСЬ

В Новосибирской области, как и по всей стране, бушует свиной грипп. Может быть, благодаря морозам вирус будет распространяться меньше? Такой вопрос мы задали вирусологу.

- Температура -25 не особенно повлияет на заболеваемость гриппом. С одной стороны, из-за холода люди будут меньше выходить на улицу и меньше контактировать, с другой - человек может простыть, переохладиться, на этом фоне вероятность заразиться увеличивается. Самому же вирусу отрицательные температуры нипочем, - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов, директор НИИ вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ).

36 ДОМОВ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Морозы в Новосибирской области всю зиму сопровождаются коммунальными ЧП. Так, в Кировском районе на улице Телевизионной и в 2-м Телевизионном переулке из-за аварии на теплотрассе в жилых домах пропала горячая вода. Больше 30 частных домовладельцев пока вынуждены нагревать воду в чайниках. Но устранить аварию пообещали быстро, до 20.00 14 декабря. Ранее, 13 декабря, из-за прорыва на теплотрассе без отопления остались 150 домов на улицах Декабристов и Аэропорт. Дефекты устранили быстро, в течение суток.

ДЕТЕЙ ОТПРАВИЛИ НА ДИСТАНЦИОНКУ

В Искитимском районе в поселках Дзержинский, Дубинка и деревне Нижний Коен из-за морозов отменили подвоз детей в школы. В 7 часов утра за окном была слишком низкая температура: -35.

- Всего в школы не приехали 24 ребенка. Школьники были отправлены на дистанционное обучение, - сообщила КП-Новосибирск представитель территориального управления автомобильных дорог Ольга Новикова.

НО ЖДИТЕ ПОТЕПЛЕНИЯ!

Синоптики утешают: морозы пришли ненадолго, хотя этой ночью столбик термометра подберется к 30-градусной отметке. Но до Нового года ожидаются еще две волны похолодания-потепления.

- В ближайшие три дня погода будет морозная. Потом, к концу этой недели, ждем повышения температуры со снегопадами. Ночь на 15 декабря будет самой холодной, с температурой -28… -33, по области местами до -38. Днем сохраняется низкий фон -20… -25, местами до -30. 16 декабря температура ночью повысится до -23… -28, днем - до -16… -21. 17 декабря температура ночью будет уже -21… -26, днем -16… -21. Все дни будет малооблачно и без осадков, с переменным ветром 2 - 7 метров в секунду, - пояснили КП-Новосибирск в Западно-Сибирском гидрометцентре.

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