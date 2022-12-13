Селедка под шубой против оливье: что выгоднее приготовить новосибирцам на Новый год 2023?

Какой из салатов выгоднее? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/Иван ПРОХОРОВ

Росстат каждый год считает, на сколько выросли цены продуктов, раскладывая на части традиционные новогодние блюда. Кроме индекса оливье есть еще и индекс селедки под шубой. Мы посчитали, на сколько в этом году выросла стоимость салатов и какой из них дешевле приготовить к праздничному столу.

КАКОЙ ИМЕННО РЕЦЕПТ БЕРЕТСЯ ДЛЯ РАСЧЕТОВ?

Оливье в 2022-м подорожало на пару процентов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Порции у всех разные. Росстат взял за среднестатистическую норму такой рецепт на семью из четырех человек: 380 г (1 банка) консервированного горошка, 500 г картофеля, 300 г вареной колбасы, 100 г лука, 200 г майонеза, 200 г моркови, 500 г маринованных огурцов, 4 яйца.

Теперь посмотрим, сколько эти ингредиенты стоят в Новосибирской области в конце ноября - начале декабря 2022 года.

- Горошек консервированный - 232,54 руб./кг

- Картофель - 25,82 руб./кг

- Колбаса вареная - 440,41 руб./кг

- Лук репчатый - 26,99 руб./кг

- Майонез - 268,15 руб./кг

- Морковь - 23,73 руб./кг

- Огурцы - 115,54 руб./кг

- Яйцо - 77,44 руб./10 шт.

Цены в 2021 году были немного другими.

- Горошек консервированный - 207,48 руб./кг

- Картофель - 35,88 руб./кг

- Колбаса вареная - 434,08 руб./кг

- Лук репчатый - 25,24 руб./кг

- Майонез - 245,61 руб./кг

- Морковь - 37,2 руб./кг

- Огурцы - 106,85 руб./кг

- Яйцо - 84,1 руб./10 шт.

Итого

Вооружившись калькулятором, подсчитаем результаты.

Цена за четыре порции оливье в 2021 году - 372,9 рубля, в 2022-м - 383,3 рубля. Разница: +2,7%.

Основная масса ингредиентов в 2022 году значительно подешевела. Картошка уменьшилась в цене на 29%, морковь - на 38%, яйца - на 9%. А вот майонез подорожал на 9%, огурцы - на 8%, колбаса - на 1,4%. В лидерах оказался горошек - стал дороже на 12%.

Впрочем, об окончательных выводах говорить еще рано. Ведь цены к концу декабря могут измениться, особенно на фоне предновогодней спешки. И к 1 января Росстат представит свои расчеты индекса оливье.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ!

Цена сельди под шубой оказалась стабильнее - самое время обратить внимание на этот салат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще один популярный салат, по которому можно отследить рост цен. Состав во многом совпадает с оливье, но обойдется порция селедки по шубой гораздо дешевле.

Стандартный рецепт на семью из четырех человек: 350 г соленой селедки, 400 г картофеля, 350 г свеклы, 200 г моркови, 100 г репчатого лука, 2 яйца, 300 г майонеза.

В декабре 2021 года килограмм свеклы стоил 39,8 рубля, килограмм сельди - 223,54 рубля. В конце ноября 2022 года по сравнению с прошлым годом свекла стала дешевле на 35% - 25,76 рубля, сельдь - дороже на 7% - 240,6 рубля.

Итого

Цена за четыре порции селедки под шубой в 2021 году - 206,9 рубля, в 2022-м - 206,8 рубля! Получается такой интересный итог благодаря подешевевшим овощам. Так что, если вы любите и тот и другой салат, с точки зрения экономии выбор очевиден.

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