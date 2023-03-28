Глюк на 600 тысяч: новосибирский бизнесмен случайно отправил партнеру слишком много денег, банк не смог отменить операцию

Алексей Крестьянов бывший юрист. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Новосибирский предприниматель Алексей Крестьянов по ошибке отправил питерскому партнеру вместо 10 тысяч 600 тысяч рублей. Виной всему, как говорит бизнесмен, глюк в приложении банка. Осознав масштабы катастрофы, Алексей кинулся возвращать деньги, но оказалось, что через мобильное устройство оперативно решить проблему невозможно. Драгоценное время ушло и, как утверждает наш собеседник, денежки - тоже. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Алексей Крестьянов в прошлом юрист, сейчас - хамонщик. Производит ферментированный мясной деликатес с 2014 года. Недавно Алексея пригласили поучаствовать в международной выставке оборудования, товаров, технологий и услуг для гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе и кейтеринга. Там Алексей должен презентовать свою продукцию, для этого ему и понадобились партнеры, которые производят упаковку.

- Мы начали подготовку, и я заказал из Питера самосборные коробки - 50 штук. Все оплатил. Спустя пару дней решил, что нужно еще. Заказал столько же и оплатил. Потом решил еще раз заказать столько же. Мне прислали итоговый счет на 10 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Крестьянов.

Мужчина отправил большую сумму из-за ошибки в приложении. Фото предоставлено Алексеем Крестьяновым

Оплата проходила через приложение банка, деньги надо было переслать на расчетный счет организации-партнера. По словам Алексея, в приложении есть удобная функция: выбираешь название организации с расчетным счетом, а дальше все заполняется автоматически. Задачка проста как дважды два: приложение все делает, а вы просто нажимаете кнопку.

- Произошел какой-то глюк. Расчетный счет не распознался, пришлось искать и забивать все вручную. Я все сделал, и снова не сработало. В итоге переделывал несколько раз. Деньги-то отправил, но, как оказалось, слишком много: по итогу увидел списание 600 тысяч рублей вместо 10 тысяч, - уточняет мужчина.

Алексей позвонил в банк, чтобы отменить операцию. Сотрудники предупредили, что на это есть всего 10 минут, но проблема в том, что просто так из мобильного приложения это сделать невозможно. Для отмены нужен компьютер и полноценный сайт, по крайне мере так пересказывает разговор с оператором банка Алексей Крестьянов.

- Сказали, что я могу сделать это только с компьютера, но мне до него было долго добираться, а с помощью приложения - нельзя. В итоге 10 минут прошло, отменить операцию было уже невозможно. Я и в чат поддержки писал, и звонил, но никакого результата не было, - говорит Алексей.

Партнеры вернули хамонщику деньги. Сам же Алексей планирует писать жалобу в Центральный банк РФ, чтобы они разобрались в ситуации.

КП-Новосибирск также отправила запрос в банк, чтобы узнать, какой должен быть порядок действий клиента при подобной ошибке и почему отменить операцию с помощью мобильного приложения невозможно. Все-таки сегодня вся жизнь современного человека сосредоточена именно в этом маленьком устройстве, у некоторых людей ведь даже нет компьютеров.

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