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28 марта 2023 16:20

Глюк на 600 тысяч: новосибирский бизнесмен случайно отправил партнеру слишком много денег, банк не смог отменить операцию

Новосибирский бизнесмен случайно отправил партнерам 600 тысяч, банк не смог отменить операцию
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Алексей Крестьянов бывший юрист. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Алексей Крестьянов бывший юрист. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Новосибирский предприниматель Алексей Крестьянов по ошибке отправил питерскому партнеру вместо 10 тысяч 600 тысяч рублей. Виной всему, как говорит бизнесмен, глюк в приложении банка. Осознав масштабы катастрофы, Алексей кинулся возвращать деньги, но оказалось, что через мобильное устройство оперативно решить проблему невозможно. Драгоценное время ушло и, как утверждает наш собеседник, денежки - тоже. Подробности - в материале КП-Новосибирск.

Алексей Крестьянов в прошлом юрист, сейчас - хамонщик. Производит ферментированный мясной деликатес с 2014 года. Недавно Алексея пригласили поучаствовать в международной выставке оборудования, товаров, технологий и услуг для гостиничного бизнеса, ресторанов, кафе и кейтеринга. Там Алексей должен презентовать свою продукцию, для этого ему и понадобились партнеры, которые производят упаковку.

- Мы начали подготовку, и я заказал из Питера самосборные коробки - 50 штук. Все оплатил. Спустя пару дней решил, что нужно еще. Заказал столько же и оплатил. Потом решил еще раз заказать столько же. Мне прислали итоговый счет на 10 тысяч рублей, - рассказал КП-Новосибирск Алексей Крестьянов.

Мужчина отправил большую сумму из-за ошибки в приложении. Фото предоставлено Алексеем Крестьяновым

Мужчина отправил большую сумму из-за ошибки в приложении. Фото предоставлено Алексеем Крестьяновым

Оплата проходила через приложение банка, деньги надо было переслать на расчетный счет организации-партнера. По словам Алексея, в приложении есть удобная функция: выбираешь название организации с расчетным счетом, а дальше все заполняется автоматически. Задачка проста как дважды два: приложение все делает, а вы просто нажимаете кнопку.

- Произошел какой-то глюк. Расчетный счет не распознался, пришлось искать и забивать все вручную. Я все сделал, и снова не сработало. В итоге переделывал несколько раз. Деньги-то отправил, но, как оказалось, слишком много: по итогу увидел списание 600 тысяч рублей вместо 10 тысяч, - уточняет мужчина.

Алексей позвонил в банк, чтобы отменить операцию. Сотрудники предупредили, что на это есть всего 10 минут, но проблема в том, что просто так из мобильного приложения это сделать невозможно. Для отмены нужен компьютер и полноценный сайт, по крайне мере так пересказывает разговор с оператором банка Алексей Крестьянов.

- Сказали, что я могу сделать это только с компьютера, но мне до него было долго добираться, а с помощью приложения - нельзя. В итоге 10 минут прошло, отменить операцию было уже невозможно. Я и в чат поддержки писал, и звонил, но никакого результата не было, - говорит Алексей.

Партнеры вернули хамонщику деньги. Сам же Алексей планирует писать жалобу в Центральный банк РФ, чтобы они разобрались в ситуации.

КП-Новосибирск также отправила запрос в банк, чтобы узнать, какой должен быть порядок действий клиента при подобной ошибке и почему отменить операцию с помощью мобильного приложения невозможно. Все-таки сегодня вся жизнь современного человека сосредоточена именно в этом маленьком устройстве, у некоторых людей ведь даже нет компьютеров.

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