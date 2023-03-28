Открыл дверь с ружьем в руках: в Новосибирской области пенсионер выстрелил по полицейским

В Новосибирской области пенсионер выстрелил в полицейских Фото: соцсети

В Новосибирской области пенсионер открыл огонь по полицейским . ЧП произошло в поселке Октябрьский Мошковского района днем 28 марта.

- В дежурную часть позвонила соседка пенсионера, сказала, что он пьяный, угрожает ее убить. На место выехал наряд. Полицейские позвонили в квартиру. Мужчина им открыл, но был вооружен, выстрелил в их сторону, - сообщили в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Известно, что пенсионер стрелял из охотничьего ружья. К счастью, попал в стену. Никто из сотрудников не пострадал.

- Оружие изъято и будет направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Новосибирской области, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по НСО. — Раньше пенсионер к уголовной ответственности не привлекался.

В СК возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности». Ему грозит от 12 лет колонии.

Мужчину задержали, этот момент засняли очевидцы. На кадрах видно, как его затаскивают в машину, при этом пенсионер активно сопротивляется.

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