Для отдыха, для души! Почему новосибирцы сбегают из города

Общую территорию Березки Садовый украшают изящные фонари и сосны. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

По мнению аналитиков Домклик, спрос на загородные дома держится еще со времен пандемии. Раньше загородную жизнь выбирали за возможность дистанционной работы и проживания в экологически чистых районах. Теперь на фоне напряженной ситуации в мире дом за городом - один из вариантов, где можно провести отпуск.

Аналитика аналитикой, но что думают по этому поводу новосибирцы? За их мнением «Комсомольская правда» отправилась в новый коттеджный поселок Березки Садовый - узнать, кто и почему променял мегаполис на пряничные домики в лесу.

ДАЖЕ ЙОРК ОЦЕНИЛ!

Антонина: - Все как и хотела! Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

С площади Калинина до поселка добрались быстро, правда ехали не в час пик, а ближе к обеду. Выходим из машины и долго не можем толком осмотреться: снег такой белый, что слепит глаза. Нет привычного городского шума - только пение птиц.

Буквально вторую неделю после мартовских праздников в коттеджном поселке Березки Садовый подписывают акты приема-передачи и вручают ключи новым жильцам. Сейчас в продаже 12 таунхаусов, первые 7 из них уже ввели в эксплуатацию. Знакомимся с Антониной - у нее в руках ключи с именным брелоком Березок.

- Я выбирала из загородного жилья малоэтажное строительство в едином стиле, чтобы было красиво и близко к городу. В Новосибирске у меня квартира, а здесь я планирую проводить выходные, праздники. Посмотрите, как тут хорошо, лес рядом: для отдыха, для души! - улыбается девушка. - Здесь нет 300 квартир по 500 человек, спокойно. Несмотря на то, что здесь пока чего-то не хватает - садика, школы, еще чего-то, все это есть в соседнем поселке Садовый.

- А добираться сюда из города вам не сложно?

- Нет. В первый раз приехала сюда в июне прошлого года. Не знаю, как на общественном транспорте, но на машине спокойно добралась за 20 - 25 минут с площади Ленина, я там работаю.

- Камин планируете ставить?

- Да! Инженер сказал: «Если не хотите, мы его замонтируем». Я ответила: «Оставьте!» Ведь так и хотела: немного квартир, уют, тишина и вечер у собственного камина, а летом - барбекю и все что хочешь…

Антонина поделилась, что на знакомство с поселком привозила своего питомца. Говорит, маленькому йорку очень понравились местные просторы.

«ЗДЕСЬ У МЕНЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ»

Гульнара: - Здесь чувствуешь себя совсем по-другому. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

Гульнара мечтает перебраться в Березки Садовый из Пашино. Пока еще не определилась с конкретным домом, но уже поставила перед собой цель жить здесь. Рассказала, как будет добираться до города: остановка «Поселок Садовый» под боком, так что и без своей машины вполне можно обойтись. Дочери-старшеклассницы будут ездить в школу на автобусе. Кстати, до Садового есть асфальтированная дорога через лес, дальше через дачный поселок - и ты в Гвардейском (микрорайон Пашино). Гульнара уже прогуливалась по этому пути. Говорит, неспешным шагом минут 20. В самом Садовом есть новая длинная асфальтированная дорога - можно составить отличный велосипедный трек от коттеджного поселка до Садового и накручивать километры в свое удовольствие.

- Здесь красиво. Мне нравится атмосфера, чувствуешь себя совсем иначе. Настроение тут другое. Только посмотришь на эти домики-конфетки, на лес вокруг - и улыбаешься. В голове уже планы, как обустроюсь, продумываю дизайн. Если честно, очень хочется, чтобы ожила эта картинка из головы: отдых у камина, дымящийся чай вечером на своей лужайке на веранде, покой, красота. В нашей жизни столько стресса, что хочется вернуться домой и по-настоящему отдыхать, забыть обо всем. Мне кажется, здесь у меня это точно получится, - уверена Гульнара.

БЕРЕЗКИ В ДЕТАЛЯХ

«Комсомольская правда» бывала в гостях в других поселках Березки: Элитном и Новолуговом. Что мы видели? Огражденная охраняемая территория. На въезде - контрольно-пропускной пункт со шлагбаумом. Есть большая детская площадка. Дороги идеально гладкие, широкие, местные ездят по территории аккуратно, ведь с утра до ночи тут гуляют ребятишки. Домашние питомцы, как и дети, расцветают в Березках на свежем воздухе и вольной жизни. Жители доверяют друг другу, оставляют прямо на участке коляски, велосипеды, самокаты. Родители ценят такую жизнь за тишину и веселое безопасное детство. Другие перебираются за город, чтобы вспомнить: сон бывает крепким, а соседи - добрыми. Старшему поколению здесь комфортно благодаря близости к природе и ощущению себя человеком, а не муравьишкой.

В отделе продаж Березки Садовый поясняют: вся инфраструктура будет аналогична другим поселкам. Детский садик и школа расположены рядом, в Садовом. На территории самого поселка оборудуют большие современные детские площадки, запланирована гостевая парковка, свой магазин и аптека. Территорию будут обрабатывать от клещей, никаких мусорок под окнами и чужих на территории. Все по концепции остальных поселков Березки.

Записаться на экскурсию: (383) 258-39-69

СР ЧТ ПТ СБ ВС: c 10.00 до 17.00

berezki54.ru

Реклама. ООО СЗ «Дар». LjN8KYfhB