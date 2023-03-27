Новосибирец чуть не убил шиномонтажника за отказ разменять 5000 рублей и отправился за решетку

Нападавшему вменили 10 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

Гость шиномонтажки хотел разменять крупную купюру, чтобы купить алкоголь. Столкнулся с отказом и в отместку нанес сотруднику автомастерской 12 ударов ножом. Сначала преступление оценили по легкой статье, но дело вовремя предали огласке, в итоге агрессивному покупателю присудили 10 лет колонии строгого режима. О том, как двигалось дело в суде, - в материале КП-Новосибирск.

СПАСЛО ТО, ЧТО БОЛЬНИЦА ЧЕРЕЗ ДОРОГУ

Сам инцидент случился еще 30 июля прошлого года. В шиномонтажную мастерскую в 8 часов утра заявился 42-летний мужчина, попросил разменять 5000 рублей, но получил отказ. Через какое-то время гость вернулся, достал нож и 12 раз ударил им сотрудника мастерской.

Крепкий парень сумел дал отпор нападавшему и, несмотря на травмы, даже вытолкал его за дверь. Затем смог самостоятельно добраться до приемного покоя ГКБ № 11, благо больница находится буквально через дорогу от места ЧП.

- Обвиняемый с места преступления скрылся, не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от него причинам. Потерпевшему была оказана медицинская помощь. Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям следователям во взаимодействии с сотрудниками полиции в короткие сроки удалось задержать фигуранта по делу, - рассказали журналисту КП-Новосибирск в СУ СКР по региону.

СНАЧАЛА ОТПУСТИЛИ ДОМОЙ

Поймали налетчика вечером того же дня. Им оказался 42-летний ранее неоднократно судимый за разбои, грабежи и кражи Андрей Здота. Странно было то, что полицейские опросили рецидивиста и отпустили домой, предъявив обвинение всего лишь в нанесении легких травм с применением оружия.

После резонанса в СМИ и вмешательства надзорного ведомства уголовное дело из МВД передали в СК, а статью переквалифицировали на более тяжкую.

- Квалификацию действий подозреваемого признали ошибочной. Решением прокурора материалы уголовного дела 12 августа были переданы для производства дальнейшего расследования следователям СК. В действиях подозреваемого усмотрены признаки другого преступления, а именно покушения на убийство, - сообщили тогда в прокуратуре НСО.

Следователи СК взялись за дело с большим рвением, чем их коллеги из МВД. Они ходатайствовали о заключении фигуранта под стражу, а на допросах выяснили, почему он взялся за холодное оружие.

- Здота зашел в шиномонтажную мастерскую, чтобы разменять 5000 рублей. И услышал отказ, поскольку денег, чтобы разменять эту сумму, у потерпевшего не было. Через некоторое время Здота вернулся в эту же шиномонтажную мастерскую и решил применить нож и совершить убийство. Исходя из характера нанесенных повреждений, нами был сделан вывод, что в его действиях усматривается именно покушение на убийство, - пояснил журналисту КП-Новосибирск гособвинитель по делу, заместитель прокурора Ленинского района Александр Гусев.

Здоту признали виновным не только в попытке лишить человека жизни, но и в хулиганстве с угрозой применения насилия. Под горячую руку вооруженного мужчины попал не только работник шиномонтажки, но и случайный прохожий.

С учетом опасного рецидива уголовника приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Кроме того, осужденного обязали выплатить раненому мастеру миллион рублей в качестве компенсации морального ущерба. Шокированный столь суровым решением суда Здота на вопросы журналистов отвечать отказался:

- Я не хочу вообще ничего говорить, - отмахнулся он.

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