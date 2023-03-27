«Били в челюсть, сломали мне нос»: трое парней избили девушку, перепутав ее с другой

Девушка получила серьезные травмы. Фото: предоставлено героиней публикации.

31-летняя Ирина* в соцсетях пытается найти очевидцев нападения на нее: девушку избили трое парней, когда она возвращалась из гостей домой. Свою историю она рассказала КП-Новосибирск.

- В гостях мы были вместе с мужем: он немного отстал - остался покурить с нашими знакомыми, а я пошла вперед, - рассказала КП-Новосибирск Ирина. -На улице Ферганской мне попались трое парней: они шли навстречу от жилмассива на Фадеева, были одеты в пуховики, выглядели прилично. Я им ни слова не сказала, но один из них ударил меня кулаком в челюсть. Я упала. У меня сразу же на скуле под глазом вздулась шишка - как шар какой-то. Двое других смотрели на происходящее и ничего не делали.

Потом нападавший ударил Ирину еще раз.

- Я сказала этому парню: «Прекрати, что ты творишь». Но он ударил меня по лицу в третий раз. После этого один из двух парней сказал ему: «Хватит, это девушка». Потом они ушли, - вспоминает Ирина.

Девушку били по лицу. Фото: предоставлено героиней публикации.

Когда супруг Ирины дошел до нее, он увидел ее в слезах и бросился догонять парней.

- Муж побежал в сторону школы, куда они ушли. Но они явно успели спрятаться: там гаражи есть, могли где-то закрыться, - предполагает Ирина.

Девушка сразу же вызвала полицию, написала заявление.

- Мы проехали с сотрудниками по району - этих парней не увидели, - говорит Ирина.

Потом девушку отвезли в больницу.

- У меня диагностировали перелом носа без смещения, под глазом сейчас огромная опухоль и синяк, - добавляет Ирина.

Чуть позже у сибирячки появилась версия, почему на нее напали:

- Выяснилось, что в это же время в жилмассиве снимали номера с машин, у какого-то авто разбили зеркало. Моя версия: эти парни могли принять меня за свидетельницу грабежа, хотя я ничего не видела.

Так это или нет, предстоит выяснить полиции.

Если вы были очевидцем случившегося, свяжитесь с редакцией КП-Новосибирск по тел. 8-913-068-56-72 - мы все передадим Ирине.

*Имя героини публикации изменено.

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