Реки вскроются раньше обычного: синоптики рассказали, когда начнутся массовые наводнения в Новосибирской области

В Новосибирской области резко потеплело, теперь кругом гигантские лужи. Фото: Предоставлено Павлом Болдыревым/Предоставлено Николаем Чужаковым

Начало этой весны в Новосибирской области выдалось гораздо теплее предыдущей. Синоптики предсказывали теплый март, и их прогнозы сбылись. И вот уже несколько дней в Новосибирске разливаются лужи и текут ручьи.

Например, на улице Забалуева сейчас возле домов № 78 и 80 не пройти - сплошное море грязной воды, в которой утопают автомобили.

- Дворы уходят под воду! Сливы не справляются, машины тонут. Весной постоянно такая картина, иногда нас топит талый снег, иногда - вода из канализации, - пожаловался КП-Новосибирск местный житель Павел Болдырев.

К машинам на улице Забалуева без резиновых сапог не подойти. Фото: Предоставлено Павлом Болдыревым

В сельской местности тоже есть проблемы. В городе Татарске улица Закриевского превратилась в небольшую речку. И это вдали от рек. Возле водоемов во время разлива рек будет еще хуже, и спасатели уже готовятся к паводку.

По словам главы регионального ГУМЧС Владимира Орлова, в особой зоне риска Кочковский, Краснозерский и Карасукский районы, по территории которых протекает река Карасук. В прошлом году ее русло начали спрямлять, чтобы устранить ежегодные потопы, но работы займут еще несколько лет. На Берди и Ине могут появиться заторы изо льда. Но самое страшное нас ждет впереди.

А по этой улице можно сплавляться. Фото: Предоставлено Николаем Чужаковым

По словам метеорологов, отправившихся в экспедицию в Горный Алтай, первых затоплений следует ждать до 10 апреля.

- На весеннее половодье влияют и увлажнение почвы осенью, и ее промерзание, и высота снега. Первая декада марта была аномально теплой, выше климатической нормы на 5 - 9 градусов, в том числе выпало большое количество осадков во время оттепелей - 25 миллиметров. И апрельского вскрытия рек мы ожидаем в первой декаде, что раньше на 2 - 5 дней средних многолетних сроков, - рассказала КП-Новосибирск начальник Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.

В ноябре очень хорошо промерз верхний слой почвы в период вторжения воздушных масс с Арктики. Поэтому вода, которая стала таять в марте, не впитывалась в почву, а стекала в реки - уровень воды в них уже повышен. Но даже если погода вдруг преподнесет неприятные сюрпризы, начало паводка должно пройти без осложнений: максимальный уровень половодья ожидается около и ниже нормы на 0,3 - 0,5 метра.

- Но вторая волна может стать более неспокойной. По результатам первого промежуточного обследования выявлено, что есть предпосылки для повышенной водности, так как на Алтае начнет таять снег, которого в этом году больше обычного на 20%, - говорит Лапчик.

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