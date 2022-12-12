«Почувствовала удары, потом - провал в памяти»: в новосибирском баре избили девушку после отказа танцевать с парнем

У девушки на лице синяки. Фото: предоставлено Кристиной

28-летняя Кристина заявляет, что ее избили в новосибирском баре на Красном проспекте. ЧП произошло в ночь на 10 декабря. Девушка вместе с мужем пришли в популярное заведение развеяться и отдохнуть.

- Мы с супругом давно нигде не были. Сначала посидели в одном баре, потом пришли в другой. Муж был на танцполе, а я стояла возле барной стойки. Ко мне подошел мужчина, хотел познакомиться, но я отшутилась и отказала, - рассказала КП-Новосибирск Кристина, пострадавшая.

Девушка утверждает, что после этого она почти ничего не помнит.

- На меня кто-то налетел, начал бить. Почувствовала удары и все, провал в памяти. В себя пришла, когда поняла, что меня держат и я поняла, что что-то не то. И на меня девочка какая-то кинулась, - описывает происходящее посетительница бара. – Но мне кажется, что это была охрана, потому что, когда все начало происходить, мой муж кинулся ко мне. И я слышала, что кричали охранники, они говорили друг другу, что надо ломать и душить моего мужа.

По словам Кристины, их с мужем забрали на скорой. 11 декабря она написала заявление в полицию.

- Сотрясения нет, но есть синяки, шишки на голове, ссадины. На работе на моей сильно отразилось. Сменщица в больницу легла и не выйти нельзя. Приходится с таким лицом работать, - вздыхает девушка.

В ГУ МВД России по Новосибирской области факт подтвердили.

- Заявление в полицию поступало. Девушке дали направление на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе регионального МВД.

КП-Новосибирск обратились в бар за комментарием, но оперативно предоставить его не смогли.

- Мы передадим ваш телефон управляющему, - сказала администратор по телефону.

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