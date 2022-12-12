Это точно Новосибирск? Красивые локации для зимних фотосессий в декабре 2022

На фоне этих локаций получатся бесподобные снимки. Фото: Иван МАКЕЕВ/Артур ГАЛУШКИН.

Новосибирск, готовясь к Новому году - 2023, преобразился, и соцсети разрываются от красоты. Мы сделали для вас список волшебных локаций и студий для зимних фотосессий в Новосибирске в декабре-2022. Закутывайтесь потеплее, берите термос с чаем - и вперед, за новыми фотографиями!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР И УЛИЦА ЛЕНИНА

Главная новогодняя локация - центр Новосибирска. Фото: Иван МАКЕЕВ

Адрес: улица Ленина, от Красного проспекта до улицы Советской

В Театральном сквере напротив НОВАТа стоит огромная новогодняя елка, рядом - еще восемь елей, украшенных гирляндами. В Первомайском сквере гостей ждут огромные светящиеся олени и сани Деда Мороза, а еще несколько украшенных деревьев - вдоль аллей. Но самое яркое место - это, пожалуй, золотые ворота, предваряющие вход на улицу Ленина, и огромный потолок из миллионов лампочек. Не менее красивые фоны - фасады кафе и домов на пешеходной улице, украшенные гирляндами, еловыми ветками и снежинками.

ЕЛКА ОКОЛО НОВОГО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

Елка около нового ЛДС переливается разными цветами. Фото: Артур ГАЛУШКИН

Адрес: парк «Арена» (улица Немировича-Данченко, 160)

Пока ЛДС и новую станцию метро достраивают, парк «Арена» на территории уже открыт. И там установлена огромная интерактивная елка. По сути это экран, состоящий из множества светодиодов. Локация не пользуется такой же большой популярностью, как центр города, а зря.

САМЫЙ ЯРКИЙ КАТОК

Вечером здесь включается подсветка, создающая сказочное настроение. Фото: Артур ГАЛУШКИН

Адрес: санаторий «Сибиряк» (Бердск, улица Зеленая Роща, 15)

Необычный каток, который красиво подсвечивается ночью. Зайти сюда можно даже тем, кто не отдыхает в санатории. Прокат коньков платный - от 200 до 250 рублей в час.

СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС АКАДЕМГОРОДКА

Елки на этом лесном пятачке сверкают уже с ноября. Фото: Артур ГАЛУШКИН

Адрес: улица Терешковой, 12а

Чудеса встречаются не только в центре Новосибирска - возле фитнес-клуба в Академгородке целый елочный лесок. Природа радует глаз и сама по себе, а наряженные елочки - еще больше!

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ

Взлетая выше ели! Фото: Артур ГАЛУШКИН

Адрес: около Бердского шоссе, 302, к. 3

Огромные качели на пляже «Центральный» в Академгородке дарят незабываемое ощущение полета. Стоят они у самой воды Обского моря, так что в ясную погоду здесь можно наблюдать фантастические закаты.

МОСТ У ОБСКОГО МОРЯ

Здесь начинается вход в сказку. Фото: Артур ГАЛУШКИН

Адрес: Бердский тупик, парк отдыха «Звезда»

С огромного моста открывается лучший вид на закат над Обским водохранилищем. В зимнюю погоду пейзаж завораживает еще больше. А когда вода покрывается толстым слоем льда, здесь устраивают соревнования по зимнему серфингу.

ФОТОСТУДИИ С НЕОБЫЧНЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ

Кому-то хочется запечатлеть себя не на фоне городских и природных пейзажей. Какие варианты выбрать из сотен студий? Мы выбрали места, где предложат самые необычные декорации и интерьеры для фотографий.

Z STUDIO

В этой комнате можно покататься на катке и даже сесть за руль ретромашины. Фото: Предоставлено Кристиной Мащенко/Z Studio

Адрес: улица Большая, 256а, к. 4

Время работы: ежедневно с 9.00 до 22.00

Цена фотосессии: от 1500 до 2000 руб.

В студии три больших зала, большая зона ожидания и гримерная. В зале «Мансарда» - присыпанная снегом елка и уютный шалашик из одеял. В зале «Сказочный», кроме елки, есть настоящий ретроавтомобиль, фургончик и витрина с игрушками, сугробы из искусственного снега и даже мини-каток! А зал «Сатурн» предложит вам десяток прожекторов, позволяющих создать на кадрах неповторимый рисунок.

«Долина хаски»

С голубоглазыми хаски можно сфотографироваться на свой фотоаппарат или попросить запечатлеть вас фотографа. Фото: Екатерина ЛОГАЧЕВА

Адрес: Заельцовский Парк, 90

Время работы: выходные с 12.00 до 18.00

Цена фотосессии: на свой фотоаппарат - от 300 руб., услуга фотографа - от 2500 до 3000 руб.

Аренда собак: одна - 1000 руб./ч, две - 1500 руб./ч

В этом питомнике в Заельцовском районе можно сфотографироваться с голубоглазыми хаски - самим либо с помощью фотографа питомника. Фотосессии проходят на территории питомника, но можно одну-двух собак взять в аренду, пойти с ними дальше в бор и делать новогодние кадры там.

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