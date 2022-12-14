От рисунков до форумов: как воспитывают патриотизм в Новосибирской области

Бари Галимович Хаиров и Алла Александровна Данилевская в студии Радио «Комсомольская правда». Фото: Наталья Баева

Полторы тонны книжек и канцтоваров для первоклашек из ДНР, 3 тысячи стихов и рассказов о малой родине, почти 100 работ об истории региона и еще много важных, интересных цифр. Через них раскрывается любовь жителей Новосибирской области к стране и людям, которые здесь живут. А говорят, что патриотизм нельзя измерить…

НЕ СЛОВА, А ДЕЙСТВИЯ

Это утверждение уже 5 лет опровергает Центр патриотического воспитания Новосибирской области. Здесь знают, понимают и чувствуют, как можно и нужно работать в этой сфере. Руководитель организации Алла Данилевская в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» рассказала об основных итогах года. Но сначала поделилась со слушателями своим пониманием патриотизма:

- Патриотизм - это не слово, это действия. Девиз нашего центра, которому в этом году исполнилось 5 лет: «Время действий». И когда мы думали над этим слоганом, то даже не предполагали, насколько будем близки к истине. Сегодня, в наше непростое время, мы понимаем и чувствуем: конкретные действия и конкретные поступки гораздо важнее пафосных слов. Конечно, патриотизм - это еще и любовь. Любовь к Родине, к близким, к своей семье.

Первая партия гуманитарного груза акции «Азбука» доставили первоклассникам и учителям Беловодского района к началу учебного года. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

САМЫЕ ЯРКИЕ ПРОЕКТЫ

В прошлом году Центр патриотического воспитания действовал много и в разных направлениях. Например, акция «Азбука» удивила своей масштабностью. 50 первоклашек Белорецкого района в ДНР получили из Новосибирской области полторы тонны книжек, карандашей и тетрадок. Изначально в центре планировали собрать полсотни небольших наборов. Но тех, кто хотел помочь, оказалось очень много.

Выставка работ победителей конкурса «Мой дом - Новосибирская область» в метрополитене. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

О других событиях рассказывает Алла Данилевская:

- В этом году ряд мероприятий был посвящен юбилею области. Конкурс «Мой дом - Новосибирская область», на который надо было прислать рисунки, стихи, рассказы о своей малой родине, вызвал живой отклик. Казалось бы, никаких новых форматов, но нам пришло более 3 тысяч работ, в итоге мы даже оформили с их использованием тематический вагон в метро. Также прошел конкурс «Пишем историю региона» - мы получили 99 работ. 10 участников-победителей отправились в Санкт-Петербург.

Кроме этого, Центр патриотического воспитания продолжает взаимодействие с военно-патриотическими клубами региона, привлекает к работе Новосибирский военный институт войск национальной гвардии, отряд спецназначения «Ермак», участников общественного движения «Защитник».

Выставочные стенды форума в фойе. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Ключевой площадкой в этом году стал областной форум #Патриот54. В нем приняли участие поисковики, специалисты музейной педагогики, представители высшей школы, ветеранского движения. Вместе с новосибирскими экспертами в форуме приняли участие спикеры из Москвы, Самары, Смоленска и соседних сибирских регионов. И это не все яркие проекты.

Б. Галимов на площадке технополигон. Фото: Пресс-служба СибГУТИ.

Не так давно центр начал сотрудничество с СибГУТИ. На базе университета открылась новая киберплощадка - технополигон. И. о. ректора Бари Хаиров рассказал, что новый проект включает различные модули: цифровая гигиена, образование, но самое главное - патриотика. И это благодатная почва для реализации новых форматов работы центра. Все самое интересное - впереди!

Обо всех проектах и мероприятиях можно узнавать на информационных ресурсах Центра: http://patriot.nso.ru/, https://vk.com/patriotnsoo.