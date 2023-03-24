«Становится неубиваемой»: вирусолог Чепурнов объяснил, грозит ли нам вспышка сибирской язвы

Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву: он приехал из Чувашии, где до этого обнаружили двух заразившихся. Сейчас под наблюдением более 100 человек, которые контактировали с пациентом из Подмосковья. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с вирусологом Александром Чепурновым, который ранее работал в центре «Вектор» - именно там хранятся и изучаются образцы самой опасной заразы. Сибирская язва не исключение: именно в «Вектор» в конце 1990-х госпитализировали заболевших с Алтая. Александр Чепурнов рассказал, в каких условиях находились пациенты и может ли стране грозить новая вспышка сибирской язвы.

«ЯЗВЫ ЧЕРНЫЕ И БЛЕСТЯТ»

- Сибирская язва - это не вирусное заболевание: вызывается оно бактерией Bacillus anthracis. Бывает она двух форм: легочной и кожной. Кожная считается более легкой, летальность от нее меньше: на теле появляются черные язвы, которые блестят, как антрацит, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

- Как происходит заражение?

- Сибирская язва практически не передается от человека к человеку: для того чтобы это произошло, нужно, например, чтобы кто-то долго контактировал с кровью больного (например, делал какие-то перевязки). Тогда теоретически возможно заражение через микротравмы на коже. На практике этого практически не бывает. Человек заражается от больного животного, причем абсолютно любого: вспышка происходила даже среди северных оленей. Человек заболевает, например, если разделывал тушу животного. Кровь зараженного зверя могла попасть в микротрещины на теле. В этот момент может сработать и второй путь заражения - аэрозольный, то есть бактерии передались от больного животного по воздуху.

Подобная ситуация была в конце 1990-х в Сибири: пациентов с Алтая привозили в «Вектор», потому что там есть мельцеровские боксы. Заболевшие находятся в изоляции: у них отдельная система вентиляции, врачи заходят к пациентам исключительно в защитном костюме. Наблюдали за заболевшими врачи «Вектора». Тогда пациентам, можно сказать, повезло: у них была кожная форма сибирской язвы.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЗАРАЗЕ ТЕПЛО?

- Александр Алексеевич, насколько сейчас велик риск вспышки заразы? Все-таки с заболевшим контактировали более 100 человек…

- Повторюсь: риск передачи заболевания от человека к человеку ничтожно мал. Я больше переживал бы за то место, где разделывали животных. Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно. Обычно зараженных животных сжигают, грунт, на котором они находились, стараются закопать. И потом на этой территории долгое время запрещают проводить какие-либо работы, иначе велик риск заразиться снова: эти бактерии живут несколько десятков лет. Американцы, например, даже сожгли помещение, в котором располагался их центр по исследованию сибирской язвы, когда исследования там прекратили. Все потому, что никакой обработкой бактерии Bacillus anthracis не убить. А если они принимают форму споры, то становятся просто неубиваемыми.

- Сейчас начнется потепление - это как-то может повлиять на распространение сибирской язвы?

- Нет, повторюсь: у сибирской язвы другой путь заражения. Температура воздуха никак на это не влияет.

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