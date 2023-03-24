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24 марта 2023 14:24

«Становится неубиваемой»: вирусолог Чепурнов объяснил, грозит ли нам вспышка сибирской язвы

Новосибирский вирусолог Чепурнов объяснил, грозит ли России вспышка сибирской язвы
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно.

Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Подмосковье госпитализировали мужчину с подозрением на сибирскую язву: он приехал из Чувашии, где до этого обнаружили двух заразившихся. Сейчас под наблюдением более 100 человек, которые контактировали с пациентом из Подмосковья. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с вирусологом Александром Чепурновым, который ранее работал в центре «Вектор» - именно там хранятся и изучаются образцы самой опасной заразы. Сибирская язва не исключение: именно в «Вектор» в конце 1990-х госпитализировали заболевших с Алтая. Александр Чепурнов рассказал, в каких условиях находились пациенты и может ли стране грозить новая вспышка сибирской язвы.

«ЯЗВЫ ЧЕРНЫЕ И БЛЕСТЯТ»

- Сибирская язва - это не вирусное заболевание: вызывается оно бактерией Bacillus anthracis. Бывает она двух форм: легочной и кожной. Кожная считается более легкой, летальность от нее меньше: на теле появляются черные язвы, которые блестят, как антрацит, - рассказал КП-Новосибирск Александр Алексеевич.

- Как происходит заражение?

- Сибирская язва практически не передается от человека к человеку: для того чтобы это произошло, нужно, например, чтобы кто-то долго контактировал с кровью больного (например, делал какие-то перевязки). Тогда теоретически возможно заражение через микротравмы на коже. На практике этого практически не бывает. Человек заражается от больного животного, причем абсолютно любого: вспышка происходила даже среди северных оленей. Человек заболевает, например, если разделывал тушу животного. Кровь зараженного зверя могла попасть в микротрещины на теле. В этот момент может сработать и второй путь заражения - аэрозольный, то есть бактерии передались от больного животного по воздуху.

Подобная ситуация была в конце 1990-х в Сибири: пациентов с Алтая привозили в «Вектор», потому что там есть мельцеровские боксы. Заболевшие находятся в изоляции: у них отдельная система вентиляции, врачи заходят к пациентам исключительно в защитном костюме. Наблюдали за заболевшими врачи «Вектора». Тогда пациентам, можно сказать, повезло: у них была кожная форма сибирской язвы.

ПОМОЖЕТ ЛИ ЗАРАЗЕ ТЕПЛО?

- Александр Алексеевич, насколько сейчас велик риск вспышки заразы? Все-таки с заболевшим контактировали более 100 человек…

- Повторюсь: риск передачи заболевания от человека к человеку ничтожно мал. Я больше переживал бы за то место, где разделывали животных. Бактерии, вызывающие сибирскую язву, уничтожить крайне сложно. Обычно зараженных животных сжигают, грунт, на котором они находились, стараются закопать. И потом на этой территории долгое время запрещают проводить какие-либо работы, иначе велик риск заразиться снова: эти бактерии живут несколько десятков лет. Американцы, например, даже сожгли помещение, в котором располагался их центр по исследованию сибирской язвы, когда исследования там прекратили. Все потому, что никакой обработкой бактерии Bacillus anthracis не убить. А если они принимают форму споры, то становятся просто неубиваемыми.

- Сейчас начнется потепление - это как-то может повлиять на распространение сибирской язвы?

- Нет, повторюсь: у сибирской язвы другой путь заражения. Температура воздуха никак на это не влияет.

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