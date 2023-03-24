«Жора неистово завизжал»: в Новосибирске два стаффа покусали корги

Жору отвезли в больницу после нападения стаффов. Фото: предоставлено Ольгой

В Новосибирске два стаффа набросились на корги. Они изодрали ему бок. Спасали «королевского» песика хрупкая хозяйка и ее друг. Инцидент произошел 17 марта недалеко от ЖК Чернышевский - на улице Фабричной, возле дома № 65.

- Мы гуляли втроем: я, мой друг и песик Жора. Стафф набросился на моего корги со спины. Мы услышали неистовый визг нашей собаки. Стали разнимать животных, и тут вдруг подлетел второй стафф. Моему другу тоже досталось: собака цапнула его за руку. Хорошо, что он успел натянуть куртку пониже, на пальцы. В результате стафф сильно пережал сухожилия, но открытых ран нет, - рассказала КП-Новосибирск Ольга, хозяйка Жоры. - Чтобы спасти Жору, друг пытался разжать пасть стаффу, но это было почти невозможно.

Через несколько минут появился хозяин стаффов. Сначала он пытался их звать, но они его не слушали. Тогда мужчина оттащил своих питомцев силой. Ольга взяла его номер телефона, а после отвезла пса в ветклинику.

- Я закрывала собой Жору до последнего, думала, будь что будет. Сильно испугалась. До сих пор трясет. Жоре сделали операцию, раны зашили. После этого я написала заявление в полицию, - говорит хозяйка Жоры. - У пса самая большая рана на правом боку: шкура отделилась от мяса.

Сейчас Жора дома, и ему ничего не угрожает. Ольга каждый день обрабатывает швы. Как говорит девушка, хозяева стаффов перед ней даже не извинились.

- Я с ними созванивалась, но мы ни к чему не пришли. Разговаривали спокойно, но я еле уговорила их покрыть наши расходы на лечение собаки. И то они поставили условие, что я должна сначала предоставить чеки. Они даже не сказали, что предпримут, чтобы выгул их собак был безопасным. Я думала, что мой случай единичный, но после того, как я написала об этом в соцсетях, ко мне обратились соседи и сказали, что подобное уже случалось. Раз так, я решила, что никакие чеки предоставлять хозяевам не буду, сразу пойду в суд. Это должно прекратиться, - объясняет Ольга.

Девушка съехала с той квартиры и сейчас временно живет у мамы, так как ей страшно выгуливать пса в том же районе. Сейчас она планирует писать заявление в прокуратуру и подавать на хозяев стаффов в суд.

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