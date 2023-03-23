Обь возглавила список самых опасных рек в России: названы точки, где она грязнее всего

Река Обь признана самой грязной в России. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Обь – самая грязная река в России. Об этом ежегодно сообщается в отчете министерства природных ресурсов и экологии РФ. Самый свежий отчет на данный момент опубликован за 2021 год.

В позапрошлом году число зафиксированных высоких загрязнений Оби достигло 508 случаев. На реке Волге – 540. При этом на Оби произошло 254 экстремально высоких загрязнений поверхностных пресных вод. Для сравнения, на Волге их было зафиксировано 46, на Днепре – 82.

Наибольшее количество загрязнений фиксируют в среднем течении реки – в Новосибирской области. В пределах региона критического уровня в Оби достигают соединения марганца, меди и цинка, нитритный азот, реже – соединения железа. В Новосибирске и на территории Новосибирского водохранилища к ним добавляются соединения алюминия.

За 2021 год было зарегистрировано 2 случая высокого загрязнения соединениями алюминия – в поселке городского типа Ордынское и селе Береговое. Кроме того, в черте города выявляли 2 случая экстремально высокого загрязнения – вредные вещества превысили норму в 90 и в около трех тысяч раз.

Также в докладе отмечено, что в воде водохранилища выявили по одному случаю высокого загрязнения соединениями цинка и марганца, один случай экстремально высокого загрязнения соединениями меди.

В конце доклада следует: «Источники загрязнения не были выявлены».

Грязную воду Оби можно очистить, нужно лишь наладить работу очистных станций. Фото: предоставлено Сергеем Пащенко.

Независимый эколог Сергей Пащенко рассказал КП-Новосибирск, что причина такого сильного загрязнения в устаревших очистных станциях в Новосибирске, Бийске, Барнауле и других городах.

Как сообщил Сергей Пащенко, студенты НГУ разрабатывают новые технологии очистки воды, которые уже находятся на стадии опытно-промышленных испытаний на предприятиях.

К примеру, летом прошлого года проект первокурсника «Разработка технологии модификации буроугольного сорбента и способов его применения для повышения эффективности биосорбционной очистки сточных вод» выиграл грант на 3 миллиона рублей от фонда содействия инновациям.

Теперь студент доказывает эффективность использования биосорбента для очистки воды в реальных условиях на станции.

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