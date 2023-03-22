«Без своего не обслуживаем»: должны ли пациенты сами покупать бахилы, маски и одноразовые пеленки в больницах?

Тысячи пациентов в Новосибирске покупают бахилы и прочие предметы для осмотра за свой счет. Мы выяснили, законно ли это. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Новосибирцы жалуются, что в некоторых поликлиниках на прием к специалисту УЗИ или женскому врачу их просят прийти с одноразовыми пеленками, перчатками. Не во всех медицинских учреждениях есть и бесплатные бахилы и маски. Зато часто их за 5 - 10 рублей продают в автоматах. Кажется, это копейки. Но мы узнали, законно ли это и могут ли отказать в приеме, если вы откажетесь покупать эти вещи за свой счет.

- По санитарному законодательству одноразовые пеленки для осмотра входят в часть предоставляемой услуги, их должна приобретать и выдавать пациентам сама больница. Равно как и все остальное, - разъяснил КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

Согласно пункту 13.6 санитарно-эпидемиологических требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, «при проведении лечебно-диагностических манипуляций, в том числе в условиях амбулаторно-поликлинического приема, пациент обеспечивается индивидуальным комплектом белья (простыни, подкладные пеленки, салфетки, бахилы), в том числе разовым».

Эти требования действуют с 2010 года, однако по-прежнему не во всех больницах их исполняют. И если врач отказывается принять пациента без средств защиты, которые больница обязана предоставить бесплатно, это незаконно.

- Если гражданину отказано в оказании медицинских услуг по данной причине, он вправе обратиться в управление Роспотребнадзора или в органы прокуратуры за защитой своих прав, - говорит юрист.

При регулярных походах к врачу траты на покупку таких мелочей хоть и не внушительные, но надо помнить: на местах те же товары продают гораздо дороже, по ценам, завышенным в 3 - 4 раза.

- Проблем с расходными материалами у нас не зафиксировано. 10 пар бахил стоят от 13 рублей, набор из 10 масок - от 22 рублей. Одноразовые пеленки разных фирм (в пачке 10 штук) размером 60х60 сантиметров - от 200 рублей, 60х90 сантиметров - от 246 рублей, - сообщили КП-Новосибирск в центре фармакологической информации.

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