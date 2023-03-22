В Новосибирске назвали победителей областного патриотического конкурса

С каждым годом интерес к конкурсу только растет. Фото: ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания»

На областной конкурс «Лучший проект по гражданско-патриотическому воспитанию» поступило 112 работ из муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. С каждым годом участников все больше: люди готовы делиться опытом, знаниями, творческим потенциалом по этому направлению. Лучшие работы организатор конкурса - Центр патриотического воспитания Новосибирской области - традиционно отмечает достойными призами. Участники, занявшие I и II места, в этом году поедут на экскурсию в город Томск.

НАЙТИ ЛУЧШИЕ, ИНТЕРЕСНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

По словам представителей Центра патриотического воспитания Новосибирской области, бережное и уважительное отношение к патриотической теме всегда актуально. Подобные конкурсы помогают выявлять лучшие практики и не просто поощрять их, а брать на вооружение. На их основе готовят методички по организации мероприятий в сфере гражданско-патриотического воспитания. А самые интересные и актуальные проекты публикуют на сайте Центра патриотического воспитания в разделе «Формула успеха».

Из 112 работ, поданных на конкурс, к оценке жюри допустило только 77. Принимали индивидуальные работы и проекты, выполненные в соавторстве. Среди участников представители образовательных организаций, учреждений культуры, спорта, молодежной политики, региональных общественных объединений - все те, кто реализует проекты в сфере гражданско-патриотического воспитания.

ПОБЕДИТЕЛИ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ

В конкурсе определяли победителей в трех номинациях. Цель проектов в номинации «Их подвиг не забудем никогда» - сохранить память об участниках специальной военной операции, локальных войн и конфликтов, погибших при исполнении служебного долга. Для участия в номинации «В беспощадное пламя бессмертного боя» принимали проекты, посвященные 80-летию Победы в Сталинградской битве. А направление «Служить, не щадя живота своего» ввели, чтобы вспомнить героев российской истории и фольклора.

НОМИНАЦИЯ «ИХ ПОДВИГ НЕ ЗАБУДЕМ НИКОГДА»

I место - Дмитрий Гальченко, Детский оздоровительно-образовательный центр туризма «Юность», г. Бердск

II место - Елена Генина, Чановский краеведческий музей, Чановский район

III место - Виктория Явкина, Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства, г. Новосибирск

НОМИНАЦИЯ «В БЕСПОЩАДНОЕ ПЛАМЯ БЕССМЕРТНОГО БОЯ»

I место - Ольга Погорельцева, Купинский межрайонный аграрный лицей, Купинский район

II место - Алсиня Шулепко, Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара, г. Новосибирск

III место - Елена Еремина, Специальная (коррекционная) школа-интернат № 116, г. Новосибирск

НОМИНАЦИЯ «СЛУЖИТЬ, НЕ ЩАДЯ ЖИВОТА СВОЕГО»

I место - Тамара Архипова, Библиотека имени И. С. Тургенева (детская), г. Новосибирск

II место - Татьяна Бектяшкина, Детский сад № 555, г. Новосибирск

III место - Салтанат Ивакина, Краснозерский детский сад № 4, Краснозерский район

Участники, занявшие I и II места, в качестве приза смогут поехать на экскурсию в Томск - познакомиться с красивейшим старинным сибирским городом. Участники, занявшие III место, получат поощрительные призы. Электронные сертификаты получат все конкурсанты.

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