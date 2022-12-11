Родители девочки, умершей от менингита под Новосибирском, обжаловали результаты судмедэкспертизы

Ангелина умерла после 12 дней в коме. Фото: личный архив.

Трагичная история 12-летней Ангелины Вахненко из Новосибирской области получила неожиданный поворот. Родители девочки получили результаты судмедэкспертизы, и не согласны с выводами специалистов.

Напомним, Ангелине в школе поставили прививку от клещевого энцефалита. Когда она вернулась домой, пожаловалась на сильные головные боли. У пятиклассницы поднялась температура, на скорой ребенка увезли в районную больницу. Врач, со слов мамы школьницы, решила, что у девочки ОРВИ. Спустя несколько часов Ангелина впала в кому, а через 12 дней умерла.

Согласно выводам судмедэкспертизы, которую семья девочки предоставила КП-Новосибирск, врачи районной больницы не виноваты в смерти ребенка. Эксперты диагностировали, что у девочки был гнойный менингит.

- Об этом же диагнозе мне говорили врачи в самой клинике. При нем 90% пациентов умирают, спасти их практически невозможно, - рассказала КП-Новосибирск Вера, мама девочки. – Но в экспертизе страховой компании стоит совсем другой диагноз – серозный менингит. Это более легкая форма заболевания, которая поддается лечению. И я не понимаю, в какой из экспертиз диагноз верный?

Возникают у Веры вопросы и к еще одному выводу экспертов – они не нашли нарушения в работе медиков.

- Как такое может быть, если экспертиза страховой компании говорит о другом: «Предварительный диагноз поставлен неверно, недооценена степень тяжести болезни пациентки, не проведено обследование нервной системы, что затруднило своевременную постановку диагноза «нейроинфекция», - цитирует Вера.

Мама умершей девочки уже подала ходатайство на проведение судмедэкспертизы в другом медцентре: следователь его одобрила.

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