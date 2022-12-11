«Это их право - парить или не парить»: учитель оправдался за пьяную вечеринку с детьми и вейпами

Педагог до сих пор не считает себя в чем-то виноватым. Фото: соцсети.

25-летний учитель, которого обвинили в пьяной вечеринке с детьми и вейпами в Новосибирской области, прервал молчание. Напомним, педагог-историк после увольнения собрал детей у себя дома на прощальную вечеринку. Родители заявляют, что он раздал детям электронные сигареты и презервативы, на вечеринке был и алкоголь. Грянул скандал, мамы девочек, в том числе одной, которая оказалась в больнице с отравлением, обратились в полицию.

Максим* же до сих пор не считает себя в чем-то виноватым. Он рассказал о своей позиции в интервью КП-Новосибирск.

- К моменту вписки я уже не работал в школе (последний официальный рабочий день - 25 ноября), поэтому я не учил их тому, как надо жить, а как не надо. Я надеялся, что я перестану быть для них ролевой моделью, примером для подражания, но, увы, не все школьники были к этому готовы, а потому не совсем корректно проинтерпретировали мои действия и поступки, - заявил в интервью КП-Новосибирск учитель. - Точнее, школьники были готовы и все понимали, но их родители не знали о том, что я уволился по собственному желанию, это породило массу слухов.

- Родители уверяют, что вы раздавали детям вейпы и презервативы. Зачем вы это делали?

- В тот день я курил электронные сигареты, употреблял алкоголь, а также хотел раздать всем презервативы со словами: «Если секс, то безопасный», - рассказал КП-Новосибирск педагог. - Это их (детей – прим. ред) право и свобода - парить или не парить, пить или не пить. Я на вечеринке выступал в роли ответственного и безопасного взрослого, следил прежде всего за тем, чтобы всё прошло без последствий для их здоровья и безопасности.

- Но одной из девочек стало плохо, она оказалась в больнице. Вы интересовались ее здоровьем?

- Нет, у меня и так было достаточно забот помимо нее, я знал, что ее семья и близкие смогут о ней позаботиться. Да и на следующее утро я увидел в телеграме, что она была в школе, а потому успокоился и занимался уже другими вопросами, - заявил учитель, добавив: - Как-никак, мне самому хотелось проснуться, отрезветь, убраться, помыться и добраться чистым и опрятным на юбилей школы, которая меня тепло встретила.

Сейчас теплого приема в школе Максиму ждать не приходится. Педагога оштрафовала полиция на 1,5 тысячи за распитие спиртного со школьниками. Родители требуют назначить более жесткое наказание, собираются писать в прокуратуру. К делу подключилась также уполномоченный по правам ребенка Надежда Болтенко.

*Имя изменено.

КСТАТИ

Учителю заплатили 300 тысяч стипендии, и деньги эти он не вернет

Максим приехал в сибирскую глубинку из Москвы по программе «Учитель для России». Но вместо положенных двух лет отработал только год и уволился, чем нарушил заключенный с правительством Новосибирской области контракт. Максиму выставили счет - чтобы вернул в областной бюджет 300 тысяч рублей за ту стипендию, что получал. Но эту сумму возместил не сам Максим, а организаторы программы «Учитель для России». Но имеют ли они право потребовать деньги назад после выходки Максима?

- С каждым участником мы заключаем контракт, в котором прописано, что в случае досрочного прекращения договора с правительством региона мы гасим убытки бюджету – то есть возвращаем деньги, потраченные на стипендию. Максим уволился по собственному желанию, и мы обязаны были возместить 300 тысяч, которые были потрачены на его стипендию из областного бюджета. Мы действуем в рамках закона, и потребовать обратно эту сумму с учителя не можем, - сообщила руководитель направления коммуникаций программы «Учитель для России» Арина Плюснина.

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