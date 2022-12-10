«Пришел бы раньше – меня бы не было»: хозяин одного из гаражей, пострадавших во время взрыва в Новосибирске, чудом спасся

Взрыв унес жизнь новосибирца. Фото: Анна ПАШАГИНА

На улице Мира в Новосибирске собрались владельцы гаражей, пострадавших от взрыва. Напомним, ЧП произошло 10 декабря в 10.53. Предварительная причина взрыва - разгерметизация газового баллона в одном из гаражей. Погиб один человек – спасатели достали его тело из-под завалов.

- Повреждены 10 гаражей, из них три полностью обрушены, у трех повреждены стены, у четырех повреждены ворота, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области. - Кроме того, повреждены четыре машины.

Пострадали 4 авто. Фото: Анна ПАШАГИНА

Отец владельца одного из гаражей чудом не пострадал во время ЧП:

- Я как раз шел в гараж сына – у него там стояла машина: нужно было снять показания счетчика, чтобы заплатить за электричество. Когда был уже недалеко, услышал сам взрыв, - рассказал КП-Новосибирск мужчина. – Если бы немного пораньше пришел и был внутри, мне бы досталось.

А вот «Лексусу» сына новосибирца действительно досталось: машину полностью разворотило.

Взрыв прогремел в 10.53. Фото: Анна ПАШАГИНА

Адвокат Андрей Некрасов объяснил, с кого владельцам пострадавших гаражей требовать ущерб.

- Владельцам пострадавших гаражей и машин нужно вызвать независимого оценщика, чтобы он назвал сумму ущерба. После этого дождаться, пока следователи назовут виновника произошедшего. Потом подать иск в суд на возмещение материального ущерба и стоимости услуг оценщика, - пояснил Андрей Некрасов.

Местные говорят, что именно на этом авто взорвался газ. Фото: Анна ПАШАГИНА

Пока неизвестно, погиб ли именно владелец гаража, где произошел взрыв. Но если так и его признают виновным в ЧП, то ущерб хозяева пострадавших гаражей и машин могут взыскать с его наследников:

- Если родственник вступит в наследство, владельцы вправе предъявит иск о возмещении материального ущерба ему. Но выплатить он должен будет только ту сумму, в которую оценивается наследство. Если ущерб больше, то наследник разницу между суммой его наследства и суммой ущерба компенсировать не будет, - говорит адвокат Михаил Спиридонов.

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