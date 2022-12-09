«Она была беленькой как ангелочек, улыбалась»: трехмесячная девочка с больным сердцем умерла в больнице, не дождавшись операции

У Жени диагностировали порок сердца. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Трагедия произошла в одной из районных больниц Новосибирской области: мама привезла трехмесячную девочку на обследование перед операцией – у ребенка было больное сердце. Но девочка умерла в больнице спустя несколько часов. Подробнее - в материале КП-Новосибирск.

«РОДИЛАСЬ МАЛЕНЬКОЙ, С ШУМАМИ В СЕРДЦЕ»

- Женечка была моим четвертым ребенком. Беременность протекала хорошо, дочка родилась на девятом месяце, - рассказала КП-Новосибирск мама Жени (имя ребенка публикуем с разрешения женщины). – Но сразу после родов дочку забрали в реанимацию: врачи услышали у нее шумы в сердце.

В больницу приехал врач из клиники Мешалкина: он обследовал младенца и диагностировал у девочки порок сердца.

- Для меня это был шок. Дочка весила всего 2,8 килограмма, из-за маленького веса сделать сразу операцию и установить клапан врачи не могли, - вспоминает мама девочки. – Но моя Женя была бойцом: она стала набирать вес, и через две недели после родов, 6 сентября, ее все-таки прооперировали. Я благодарна врачам клиники Мешалкина, что они боролись за мою малютку!

Но операция, как говорит мама ребенка, оказалась непростой:

- В клинике Мешалкина дочке установили самый маленький из возможных клапанов, но он все равно был немного большеват и давил на легкое. Нужна была вторая операция, но проводить ее сразу было нельзя – у дочки были очень хрупкие сосуды. Нас отправили домой на доращивание. И сказали, чтобы мы обращались в районную больницу и получали квоту, планировали операцию на 23 ноября.

Женю должны были прооперировать 7 декабря. Фото: предоставлено мамой ребенка.

Но, как уверяет мама ребенка, педиатр в районной больнице забыл поставить девочку в очередь на операцию.

- Нам сказали, что они забыли про квоту Жени, пришлось становиться в очередь во второй раз, - рассказала КП-Новосибирск мама Жени. - И в итоге нас записали только на 7 декабря. Врачи должны были поставить специальный механизм, чтобы расширить трахею, чтобы клапан не давил на легкое.

«ДОЧКА ЗАПЛАКАЛА И ПОСИНЕЛА»

Как говорит мама девочки, перед операцией оставалось пройти обследования, сдать анализы – для этого они и приехали в районную больницу.

- Это было 6 декабря, ребёнок чувствовал себя абсолютно нормально, дочка была спокойной, хорошо кушала. Она была беленькой как ангелочек, улыбалась. Но на приеме заплакала и посинела: учитывая проблему с клапаном и легким, такая реакция была объяснима. Нам и надо было как можно скорее сдать анализы и прооперироваться, - говорит мама Жени. – Но педиатр буквально вырвала из моих рук ребенка и унесла ее в реанимацию. Я ей говорю про клапан и легкое, а она про то, что это двусторонняя пневмония. Но у дочери не было кашля, не было температуры. В итоге за считанные часы состояние ребенка ухудшается. Врачи сами это понимали и реаниматолог мне заявил: «Ваш ребенок умрет, готовьтесь».

А через несколько часов семье сообщили, что девочка мертва.

Женю похоронили 8 декабря. Фото: предоставлено мамой ребенка.

- Вчера мы похоронили дочку. Но будем добиваться, чтобы за ее смерть ответили врачи, которые вовремя не поставили на квоту моего ребенка, - говорит мама Жени.

КП-Новосибирск направила запрос в Минздрав после случившейся трагедии: мы обязательно опубликуем их ответ.

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