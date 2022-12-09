«Снимали деньги с карт одиноких душевнобольных»: сотрудницы новосибирской психбольницы похитили 6 миллионов у пациентов

Жертвами аферисток стали 16 пациентов. Фото: Мария НОВИКОВА

Бывшую заведующую 16 отделением новосибирской психбольницы взяли под стражу после оглашения приговора. Ее коллеги остались на свободе.

Точку в деле нечестных медработниц, снимавших деньги с банковских карт пациентов, сегодня поставил Дзержинский районный суд.

На чистую воду работниц стационара для душевнобольных, расположенного по адресу Красноводская, 36 оперативники вывели в 2019 году. Уголовное дело следователи комитета возбудили по материалам прокурорской проверки.

- С 2016 по 2019 годы обвиняемые использовали свое служебное положение и психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи, с целью завладения их денежными средствами. Медицинские работники, имея доступ к банковским картам подопечных, совершили с них хищение денег, - сообщили в прокуратуре региона, когда дело направили в суд.

Жертвами аферисток стали 16 пациентов. Общая сумма ущерба составила почти 6 миллионов рублей. Кроме того, заведующей отделением психбольницы Нине Алексеевой следователи предъявили обвинение по пяти коррупционным эпизодам. За незаконное размещение в государственном лечебном учреждении граждан в ее карманах незаконно осело порядка 2 миллионов рублей.

- Алексеева на протяжении длительного времени получала взятки за проведение стационарного лечения в ГБУЗ НСО ГНКПБ №3. Вину Патрушева и Бортко признали полностью, Алексеева - частично. В судебном заседании принесли извинения, попросили строго не наказывать. Приняли меры к возмещению ущерба на сумму порядка 700 тысяч рублей, - рассказала журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олена Носок.

На финальное заседание экс-заведующая, не надеясь на милость суда, пришла с вещами. И суд приговорил ее к реальному сроку - в колонии общего режима женщина проведет 6,5 лет. Под стражу ее взяли прямо в зале суда.

Ее сообщницы за хищение чужого имущества путем обмана и мошенничество с использованием электронных средств платежа отделались условными сроками. Старшая медсестра Наталья Бортко и специалист по социальной работе Наталья Патрушева, которая возила пациентов в банк и оформляла на них карты, получили по 4,5 года условно.

- Это идея заведующей была совершать хищения? - поинтересовалась журналист КП-Новосибирск у бывшей соцработницы.

- Ну по сути да, - коротко ответила Наталья Патрушева.

Сама 68-летняя Нина Алексеева, которая по сути организовала схему незаконного обогащения, общаться с журналистами не стала.

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