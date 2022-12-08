«Мощный, активный, тяжело протекает»: новосибирские вирусологи рассказали, чем опасен свиной грипп, который атакует города

Свиной грипп накрыл уже 74 региона, в больницах наплыв и взрослых, и детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Новосибирскую область будто вернулся 2009 год: стремительно растет число заболевших свиным гриппом. Даже ковид отступил на второй план. Много и тяжело болеют дети, в реанимации попадают именно они, из-за чего пришлось перепрофилировать один из корпусов Детской городской больницы №1. Такая же картинка почти по всей стране.

— Идёт нарастание заболеванием гриппа. Вирус достаточно мощный, активный, достаточно тяжело протекает, особенно у детей младшего возраста, у беременных женщин, − рассказала на пресс-конференции Лариса Позднякова, главврач городской инфекционной клинической больницы №1. − Сегодня мы просим соблюдать меры защиты и профилактики. Больным нужно стараться не выходить в организованные коллективы, чтобы ограничить передачу вируса. Важно проводить профилактические мероприятия – это проветривание помещений, проведение влажных уборок.

Эпидемиологи говорят, что только за неделю в регионе количество заболевших подскочило на 30% и это мы говорим только об официальной статистике. По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, грипп тип А (H1N1), то есть свиной, выявили у 90% всех, кто заболел гриппом.

«ЭТО ЕЩЕ НЕ ЭПИДЕМИЯ»

Александр Шестопалов, директор Научно-исследовательского института вирусологии ФИЦ ФТМ, успокаивает всех, кто думал, что новая-старая зараза сравнится с пандемией коронавируса.

— Свиной грипп циркулирует с 2009 года, он никуда не исчезал вплоть до 2019 года. В 2020-2021 годах появился ковид и был настолько агрессивен, что вытеснил другие респираторные заболевания, поэтому они и не фиксировались. В декабре подъем количества заболевших гриппом — обычное дело, это еще не эпидемия, а сезонное заболевание. Все старое когда-нибудь возвращается. Однако снисходительно к нему относиться не стоит, — пояснил КП-Новосибирск Александр Шестопалов.

СИМПТОМЫ СВИНОГО ГРИППА

Среди самых частых симптомов свиного гриппа — головная боль, температура до 38 градусов и выше, боль в горле, боль в мышцах и суставах, кашель, насморк, озноб. Очень редко возникает тошнота и диарея. Болезнь отличается тем, что начинается резко: сначала поднимается температура, а потом проявляются и остальные симптомы. Кашля и насморка, как правило, в первые дни нет, они начинают тревожить на третьи-четвертые сутки.

— Свиной грипп от всех прочих гриппов по симптомам не отличается. Коронавирус же протекает тяжелее, по крайней мере, его старые варианты. Но вот «омикрон», «центавр» по симптомам могут быть схожи с АH1N1 , — говорит Шестопалов.

Обычно люди болеют свиным гриппом без осложнений. Но беременные, маленькие дети и люди с хроническими заболеваниями легких могут тяжело переносить болезнь — у них она может перерасти в вирусную пневмонию.

ДЕЛАТЬ ЛИ МАЗОК НА ГРИПП?

К слову, грипп типа А — самый распространенный, именно он вызывает эпидемии раз в 2-3 года, поскольку заразится им можно и от людей, и от животных. Но точный диагноз можно поставить, если сдать мазок из носа или рта.

— На мазок обычно отправляют только, чтобы исключить коронавирус. Его можно сдать платно в клинике, если в этом есть острая необходимость или очень хочется узнать, чем в точности вы заразились. Но большинству людей он не нужен. Потому что даже если это будет грипп типа Б, передающийся только от человека к человеку, то лечение от него то же самое, — рассказал Александр Шестопалов.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ОТ СВИНОГО ГРИППА

Борьба с любыми вирусами нам уже знакома.

— Лучшая профилактика гриппа — это вакцинация. Но особенность вакцины в том, что ее защитный эффект длится всего один год. Поэтому прививку рекомендуют ставить ежегодно. Но в данный период этого делать не стоит, когда есть большая вероятность подхватить инфекцию и усложнить течение болезни. Прививаться всегда рекомендуют осенью, перед сезоном гриппа и ОРВИ, — говорит Александр Шестопалов. — Другие методы, как обезопасить себя — носить маски, чаще мыть руки, избегать забитых людьми помещений и полноценно питаться.

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