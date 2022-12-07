Голубь Валера в леопардовых трусах: эко-активист из Новосибирска рассказала, как ходит с необычным питомцем на корпоративы

Голубь в леопардовых трусах поразил соцсети. Фото: Предоставлены хозяйкой птицы

Эко-активист из Новосибирска Анна завела себе уличного голубя. Птичка Валера щеголяет в леопардовых трусах, не любит «лабутены» и предпочитает хлебу гречку. Об этом Анна рассказала КП-Новосибирск.

Эко-активистка спасла птенца голубя и выходила его. Фото: Предоставлены хозяйкой птицы

Когда Валере было две недели, сестра Анны – спасительница птиц – привезла его на передержку. Так девушка к нему привязалась, и оставила голубя у себя.

Правда, у пернатого оказались скрюченные лапки – не хватало кальция. Анна кормила его яичной скорлупой и витаминами, но лапам не помогло, зато укрепился скелет и попышнели перышки.

Вскоре голубь подрос и научился летать. Фото: Предоставлены хозяйкой птицы

– Тогда я сделала Валере ботинки из картона и лейкопластыря, отдельно на каждый пальчик. Ему «лабутены» дико не нравились, он улетал в них на верхние шкафы кухни, оттуда ругался на меня и снимал лейкопластырь, – рассказала КП-Новосибирск Анна.

Голубю нравится купаться в раковине с теплой водой, а еще он любит клевать обожаемую гречку, пшеницу и семечки. В квартире Валера обитает преимущественно на шкафах – где повыше. Клетки у него нет. Засыпает, любуясь в окно на проезжающие машины, либо на комоде у зеркала, смотря на себя любимого.

Голубь воркует, когда находит что-то любопытное и зовет хозяйку посмотреть. Особенным звуком «у-у-у-у» он приглашает поболтать, и сильно возмущается, когда кто-то чужой хочет его потрогать.

– Приучает нас к соблюдению распорядка дня. Когда заработаешься заполночь, прилетает и начинает клевать ноги, вести спать, – рассказывает Анна про заботливого птица.

За проезд в электричке с голубя, точнее с его хозяйки, берут 6 с половиной рублей. Иногда Анна и Валера выходят погулять. Голубь смирно сидит на руках у хозяйки, потом взлетает покружить над деревьями – и возвращается обратно на пышный воротник.

Харизматичный голубь сопровождал хозяйку на работе и дома. Фото: Предоставлены хозяйкой птицы

Голубь, как благовоспитанный питомец, вместе с хозяйкой был на корпоративе и приходил в экоцентр:

– Ни на кого не нагадил, вел себя прилично, насколько это возможно, когда ты голубь, – добавила Анна.

Валера летает везде, где хочет, и отведенного «памятника» для птичьих дел у него нет. Сначала Анна по всей квартире постелила пеленочки, но потом пришла идея получше.

– Недавно мы с Мариной – организатором экологической акции «Зеленая белка» – сшили ему подгузник из старого зонта в расцветке «леопард». Зонт и другие старые вещи приносят к нам в экоцентр. Мы шили и пели: «Я одинокий бродяга любви Казанова...». Муж как в воду глядел, когда называл голубя, – шутит Анна.

Подгузник сделал Валеру популярным в соцсетях. Фото: Предоставлены хозяйкой птицы

Валере еще в детстве не понравилось одеваться, поэтому от подгузника он тоже всеми силами пытался избавиться. Но конструкция не мешает летать, и голубь постепенно к ней привыкает.

- Впервые такой заказ был - подгузник для голубя. Обычно я занимаюсь "апсайклом - шью из старых вещей. Мне перепало много зонтов из Экоцентра, я сшила многоразовые бахилы, потом сшила себе дождевик. А когда Анна обратилась с подгузником - я предложила зонтичную ткань, потому что лёгкая и мыть удобно. На поверку гипотеза оказалась рабочей, - смеется швея-конструктор Марина Королева.

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