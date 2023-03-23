«Да она 20 тысяч стоит!»: родители пожаловались на школьную форму, которую их заставляют покупать детям

За такую жилетку родители платили 2000 рублей. Фото: предоставлено героиней публикации.

В редакцию КП-Новосибирск обратились возмущенные родители: они заявили, что в школе прошло два собрания, и их обязали приобрести детям форму на следующий учебный год.

«ЖИЛЕТ В 10 РАЗ ДОРОЖЕ»

- Когда дочка пришла в эту школу, обязательным был только жилет со школьной эмблемой. Он стоил 2 тысячи рублей, другой купить было нельзя, - рассказала КП-Новосибирск Александра*, мама одной из учениц.

А на днях, со слов родителей, в школе их «порадовали»: тратиться придется еще больше.

- Сначала прошло общешкольное собрание, где присутствовали по два представителя от каждого класса. Директор начала убеждать родителей, что нужна школьная форма. Представители двух фирм, которых она пригласила, показывали свои варианты школьной одежды. Почему присутствовали именно эти две компании, мы не знаем. Производителей ведь куда больше. Да и цены бывают пониже, чем в этих компаниях, - уверяет Александра. - Когда кто-то попытался возразить, что это незаконно, директор сказала: «Это не тема для обсуждения».

Ценники на форму, которую предложили родителям, такие:

- Чтобы купить необходимый набор - брюки, юбка, жилетка, пиджак, придется отдать более 20 тысяч рублей. Но моя дочка быстро растет, и что - раз в полгода такие суммы отдавать? А если в семье не один ребенок-школьник, а три? Им что, за раз 60 тысяч отдавать? Откуда у людей такие деньги?, - недоумевает сибирячка.

Как говорит Александра, на следующий день состоялось родительское собрание уже в ее классе.

- Учительница нам сказала, что форма будет обязательной. Для начальной школы - светлая, для учеников постарше - темная, - говорит Александра. - Родители просто за головы схватились.

В школе эти жалобы не комментируют.

«НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ РЕБЕНКА НОСИТЬ ФОРМУ»

Чтобы разобраться в ситуации, журналисты КП-Новосибирск обратились к министру образования Новосибирской области Сергею Федорчуку.

- Даже если в школе ввели форму, никто не имеет права заставить ребенка носить ее, - подчеркнул Сергей Владимирович. - При условии, что ученик соблюдает деловой стиль. К примеру, если светлая рубашка и темные брюки или юбка - никаких нареканий к нему быть не может.

- Как расценивать то, что на школьном собрании, со слов родителей, присутствовали представители трех конкретных фирм?

- Если директор вносил предложение о форме и предлагал родителям рассмотреть варианты и принять решение о ее введении, то здесь никаких нарушений нет. А если настаивал на конкретном варианте, то это нарушение. Надо разбираться в конкретной ситуации.

- Как сейчас действовать родителям, которые считают, что их заставляют покупать форму?

- Писать заявление на имя руководителя департамента образования мэрии Новосибирска или на мое имя - будем выяснять, что происходит. Возможно, действительно был перегиб со стороны школы - не исключаю этого. Как и того, что, возможно, до родителей некорректно донесли информацию или они что-то не поняли.

*Имя изменено.

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