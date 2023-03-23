«Прятал это себе в трусы»: сотрудника СИЗО застукали на проносе телефонов, наркотиков и суши-сетов для зэков

Гревцова приговорили к полутора годам колонии общего режима. Фото: Мария НОВИКОВА

«Забрал сверток в условленном месте, спрятал себе в трусы и отправился на работу»: так описано в материале дела, как сотрудник новосибирского СИЗО добывал для заключенных наркотики и проносил их в застенки. Точку в многоэпизодном коррупционном деле сегодня поставил Дзержинский районный суд Новосибирска, на нем побывал наш корреспондент.

На финальное заседание уже экс-сотрудника СИЗО №1 Ивана Гревцова доставили в наручниках и под конвоем. Решения Фемиды он дожидался в том самом казенном доме на улице Караваева, где 25-летний парень работал до момента задержания. 29 октября 2021 года сержанта взяли с поличным сотрудники службы собственной безопасности ГУФСИН при попытке пронести на зону мобильный телефон и сверток с наркотиками. Все это он прятал в нижнем белье.

Следователи возбудили уголовное дело и выяснили, что незаконную прибавку к жалованью младший инспектор получал на постоянной основе:

- На протяжении длительного времени в 2021 году за денежное вознаграждение проносил в том числе мобильные телефоны, продукты питания, наркотические средства, которые передавал заключенным. Потом через родственников и знакомых осужденные передавали сотруднику деньги путем перевода на банковскую карту, - пояснили корреспонденту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

За взятки младший инспектор проносил в СИЗО не только средства связи и наркотики, но и продукты питания. Например, за вознаграждение в тысячу рублей Иван выполнил гастрономическую просьбу одного из обвиняемых, купив ему суши-сет и бутылку колы. Только остается догадываться, как все это поместилось в трусы сержанта. Другой арестант за деньги договорился, чтобы сержант водил его вместе с сокамерниками в баню чаще, чем положено:

- Гревцов признан виновным в том, что, являясь сотрудником следственного изолятора, неоднократно получал взятки лично в размере не превышающем 10 тысяч рублей за незаконные действия, а именно передачу осужденным запрещенных предметов, а также за пособничество в покушении на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, - рассказала журналисту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Дзержинского района Олёна Носок.

По совокупности преступлений за 8 эпизодов мелкого взяточничества и наркотическую статью Гревцова приговорили к полутора годам колонии общего режима. Специального звания «сержант внутренней службы» его лишили.

До вступления приговора в законную силу бывшего сотрудника тюрьмы вернули в СИЗО, где за ним присмотрят бывшие коллеги. С учетом того, что под стражей фигурант находится уже год и почти пять месяцев, сидеть гуфсиновцу осталось совсем недолго (один месяц и неделю).

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