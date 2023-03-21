«Нам до сих пор никто не помогает!»: жители улицы Линейной показали трещины на своем доме после взрыва

Пятиэтажка на Линейной недалеко от места взрыва пошла трещинами. Фото: Елисей ТАМБОВЦЕВ.

Больше месяца прошло со дня взрыва газа в доме № 39 на улице Линейной в Новосибирске. Ранее мы писали о том, что сильно пострадали от взрыва и соседние дома. В окнах взрывной волной выбило стекла, пошли трещины на фасаде и стыках панелей. Местные жители уже жаловались на эту проблему, но помощи так и не получили.

- Проходя мимо пятиэтажки, вместо стекол в окнах до сих пор можно увидеть полиэтиленовую пленку и куски фанеры. А рядом в тающем снегу до сих пор попадаются осколки. Мы уже просили установить наблюдение за трещинами с помощью маячков. Делать это за свой счет мы не можем да и не должны. Но в управляющей компании заявили, что, поскольку угроза жизни и безопасности граждан отсутствует, никаких мер предпринимать не планируют, - рассказал КП-Новосибирск житель пятиэтажки № 39/1 на улице Линейной Елисей Тамбовцев.

Такой вид и внутри на потолках. Фото: Елисей ТАМБОВЦЕВ.

К слову, испорчен не только фасад. Во многих квартирах такая же страшная картина внутри: трещины через весь потолок и стены...

Сейчас жильцы дома судятся с управляющей компанией, ведь по договору управления многоквартирным домом именно она должна наблюдать за трещинами и заделывать их. Собственники подали ходатайства о назначении судебно-технической экспертизы, а также о проверке соблюдения управляющей компанией ООО «ДОСТ-Н» всех требований по обслуживанию взорвавшегося дома. Ходатайства были удовлетворены, а большинство жильцов дома № 39/1 признаны потерпевшими.

Трещины, которые пошли по стенам, разорвали обои. Фото: кадр из видео/предоставлено Елисеем Тамбовцевым.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На месте разрушенного дома - сквер

Разрушенную пятиэтажку № 39 планируют снести. И жильцы соседних домов беспокоятся, что на месте трагедии возведут высотку. Они предложили сделать сквер памяти новосибирцев.

- Мы предлагаем почтить память погибших не только в этой трагедии, но и в других похожих. Например, в той, что произошла 31 декабря 2000 года на улице Степной. Мы обратились к депутату Владиславу Люмину и собрали подписи в петиции на Change.org. Считаем, что такое решение будет справедливым по отношению к погибшим и пострадавшим, а также добавит жилмассиву зеленых зон, - говорит Елисей Тамбовцев.

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