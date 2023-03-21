Новосибирское предприятие вошло в список самых значимых компаний России

Бригада монтажников АО «ЧЭМК» на строительстве печи № 45. Фото: Предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм»

По итогам прошлого года проект #сделановроссии составил топ-10 примеров успешного импортозамещения. В список самых значимых для страны компаний вошло Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования - СКБ «Сибэлектротерм» - одно из старейших предприятий Новосибирска с более чем 60-летней историей. Здесь разрабатывают и изготавливают различные типы электрометаллургического оборудования.

О том, как санкции вместо тупика стали трамплином, об итогах 2022 года, а также о необычных, но эффективных подходах в управлении «Комсомольской правде» рассказал генеральный директор АО «СКБ Сибэлектротерм» Александр Речкалов.

Инженер АО «СКБ Сибэлектротерм» проводит пусконаладочные работы АСУТП печи № 45. Фото: Предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм»

НЕВИДАННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По словам Александра Речкалова, уход с российского рынка западных компаний открывает для предприятия невиданные возможности: получать контракты, финансирование, разрабатывать новые конкурентоспособные изделия и за счет этого развиваться. В прошлом году СКБ «Сибэлектротерм» работало над крупными объектами по программе техперевооружения ферросплавного производства на Челябинском электрометаллургическом комбинате.

- В начале 2022 года мы запустили электропечь № 45 в рамках модернизации производства и улучшения экологической обстановки в городе-миллионнике Челябинске. Комбинат проводит плановую замену изношенного и устаревшего технологического оборудования на современное: оно обеспечивает экономическую эффективность, снижает пылегазовые выбросы, что существенно поможет улучшить экологическую ситуацию. Комбинат находится прямо в городе, я сам жил в Челябинске и знаю эту проблему, - объясняет Александр Речкалов. - В рамках той же программы мы изготовили и поставили на комбинат элекропечь № 46 мощностью 27 МВА.

Для повышения эффективности производства и улучшения экологической ситуации в Новокузнецке компания проектирует и изготавливает ферросплавные электропечи для двух ферросплавных заводов. Печи поставят в этом и следующем годах.

Изготовление узлов рудовосстановительной печи. Фото: Предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм»

ВЫСОТОЙ С ДЕВЯТИЭТАЖНЫЙ ДОМ

Сотрудники бюро ведут предконтрактную работу по проекту печи электрошлакового переплава на слиток от 40 до 80 тонн. В России осталась всего одна такая установка, созданная СКБ «Сибэлектротерм» в 1969 году, а в настоящее время требуется увеличение производства крупных кузнечных слитков.

Литейному цеху ремонтного производства «Русала» компания помогла заменить морально и физически устаревшее оборудование. Для модернизации печи ДСП-6 и повышения эффективности производства заменили гидропривод, автоматику - все разработано и изготовлено в новосибирском конструкторском бюро.

- В прошлом году мы запустили дуговую сталеплавильную печь емкостью 6 тонн на литейном производстве одного из машиностроительных предприятий Русского Севера. На Урал поставили вакуумную печь для производства изделий из углеродистых материалов, большая и сложная установка отправилась к заказчику с машинами сопровождения негабаритного груза в декабре. Заключили престижный контракт с крупнейшим российским металлургическим предприятием - Новолипецким металлургическим комбинатом - на разработку, изготовление и поставку агрегата «печь-ковш» емкостью 330 тонн в предельно сжатые сроки. Это самый большой ковш, который на данный момент используется в отечественной металлургии, - отметил Александр Речкалов.

Обслуживание колошника на печи производства СКБ «Сибэлектротерм». Фото: Предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм»

«ГОРДИМСЯ ВЫСОКОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ»

Первые санкции против России ввели в 2014 году. С того времени компания увеличила свой бизнес почти в 20 раз, утверждает генеральный директор СКБ «Сибэлектротерм». Продолжали развиваться и в последние годы, когда санкции только ужесточались. В 2022 году доходы и прибыль компании выросли кратно в сравнении с предыдущим годом. В итоге выросла и заработная плата сотрудников.

- Мы на самом деле гордимся, что у нас высокая заработная плата, потому что во многом производственный и конструкторский потенциал определяется квалификацией наших работников. У нас сильная команда, которая работает на единую цель. Зарплата на предприятии напрямую связана с величиной маржинальной прибыли, то есть с объемом выручки и эффективностью производства. У нас определен способ образования фонда заработной платы в установленной пропорции от маржинальной прибыли. Заработная плата работников привязана к конечному результату - полученной выручке за поставленную продукцию. И моя заработная плата подчинена этой же системе, - говорит Александр Речкалов.

Кроме того, на предприятии создали резервный фонд для стабилизации зарплаты, чтобы компенсировать неравномерность ежемесячной выручки. В итоге резких колебаний нет, а сама зарплата имеет устойчивую тенденцию к росту.

Изделия специального конструкторского бюро уникальны, создаются под каждый объект конкретного заказчика. Фото: Предоставлено АО «СКБ Сибэлектротерм»

РАСТЯТ СОТРУДНИКОВ СО СТУДЕНЧЕСКОЙ СКАМЬИ

В СКБ «Сибэлектротерм» уверены: главное - это сильная творческая команда, дружный коллектив. Здесь сами растят сотрудников: берут со студенческой скамьи и обучают. Уже шесть студентов НГТУ остались работать в бюро после производственной и преддипломной практики. Вместе с промышленным колледжем предприятие работает по федеральной программе подготовки кадров «Профессионалитет». Практически 100% практикантов из колледжа остаются работать на предприятии: они видят перспективу развития и роста зарплаты по своим старшим товарищам. Работникам выделяют ссуды на жилье, помогают с лечением и в сложных жизненных ситуациях.

- Мы расширили производственные площади в 5 раз, купили цех, ремонтируем его, восстанавливаем. У нас появилась новая ниша роста: возможность принимать еще людей, покупать оборудование и выпускать больше продукции, замещая товары, которые поступали на отечественный рынок из-за рубежа, - подводит итоги напряженного 2022 года Александр Речкалов. - Без промышленности не может быть технологического суверенитета страны, поэтому надо переломить существующую ситуацию. Как? Реальными делами: создавая новые рабочие места, закупая оборудование, поддерживая учебные заведения разного уровня. Мы гордимся тем, что налоговая нагрузка на одного работника нашего предприятия - самая высокая по Новосибирску. Это показатель того, что в нынешних условиях вполне можно развиваться, создавая новую, конкурентоспособную продукцию.