«Света, я убил человека»: пенсионер зарубил соседа саблей после похорон друга

Суд вменил мужчине 9 лет колонии. Фото: Мария НОВИКОВА

Пенсионера с Затулинки признали виновным в убийстве соседа по общежитию нагайкой. В ходе разбирательства он выдвигал различные версии, пытаясь доказать, что преступление совершил кто-то другой. Но Новосибирский областной суд в это не поверил. 6 марта Александр Бутаков выпивал на похоронах друга. После церемонии прощания отправился домой, прихватив в магазине бутылку водки и полтора литра темного пива. В общежитии встретил соседа Игоря Дубынина, он жил этажом выше. Тот согласился помянуть...

- Установлено, что Бутаков, в ночь на 7 марта 2022 года, находясь в своей квартире на улице Петухова в ходе совместного распития спиртных напитков с потерпевшим, используя сувенирное изделие по типу сабли, обладающее колюще-режущими свойствами, нанес потерпевшему не менее 10 ударов, а также твердым тупым предметом не менее 12 ударов в голову и туловище, - рассказала КП-Новосибирск прокурор отдела государственных обвинителей Прокуратуры НСО Елена Петренко. Бутаков увлекался казачеством и украсил соответствующей атрибутикой свое жилище. На месте преступления следователи обнаружили клинок, длиною 89 сантиметров, и плеть-нагайку.

Оба - и преступник, и его жертва были в стельку пьяны. В крови убитого судмедэксперты обнаружили 3,7 промилле алкоголя. Проспавшись, 62-летний Александр Бутаков увидел в центре своей комнаты окровавленный труп 57-летнего соседа, взял его за ноги и зачем-то потащил в коридор.

- После пошел к соседке и рассказал о произошедшем, попросил вызвать сотрудников полиции. В ходе следствия в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он не признал, - пояснили в СУ СКР по Новосибирской области в момент передачи уголовного дела в суд.

На заседании огласили показания той самой соседки, в дверь которой в то утро постучал Бутаков. По ее словам, он появился на пороге ее комнаты со словами: «Света, позвони в полицию, я убил человека».

- Он что умер что ли? – удивилась женщина. Но увидев на руках Александра кровь, а в дверном проеме его квартиры посиневшие ноги трупа, поняла, что это не шутка.

- Да, я его убил, - подтвердил сосед.

Однако к приезду полиции преступник, взявшись за голову, заявил, что ничего не помнит. В суде он утверждал, что кровавую расправу могли учинить другие обитатели общаги, в частности мужчина по имени Михаил, который жил в одной комнате с убитым. Однако, эта версия не нашла своего подтверждения. В основу обвинительного приговора, помимо прочих доказательств, легли показания соседки, которой Бутаков признался в убийстве. Судья посчитала это явкой с повинной.

Фигуранту предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью. Но в суде формулировка не устояла. Пенсионера судили просто за убийство.

- Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет в исправительной колонии строгого режима. Гражданский иск, заявленный потерпевшей Дубыниной, удовлетворить частично. Взыскать с Бутакова в качестве компенсации морального вреда 1 миллион рублей, - зачитала судья сегодня свое решение.

Потерпевшей признали сестру убитого Игоря Дубынина. Она - инвалид детства. И в результате произошедшего лишилась единственного помощника.

На вопрос журналиста КП-Новосибирск, кто если не он, убил человека в его комнате, Бутаков ответил весьма туманно.

- Я не могу ничего считать, если я не знаю этого. Я могу только предполагать. А предположительно - это для них (правоохранителей) достаточно. Для меня этого не достаточно.

Весьма вероятно, что приговор мужчина попытается обжаловать.

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