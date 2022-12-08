«Мне никто не платит за это, просто хочу обрадовать детей!»: пенсионерка две недели собирала снег во дворе, чтобы сделать Деда Мороза и Снегурочку

Пенсионерка и ее снежная скульптура. Фото: Анна ПАШАГИНА

В соцсетях пользователи один за другим хватаются за новогоднюю новость. Во дворе многоэтажки на улице Зорге в Новосибирске выросла яркая снежная композиция. На ней подружились все сказочные персонажи, от Лунтика до Деда Мороза. Интереса добавляет и то, что автор работы - местная пенсионерка. Целую ораву сказочных персонажей слепила и украсила одна. КП-Новосибирск нашла автора и задала главный вопрос: где она взяла столько снега? Ведь зима нынче малоснежная…

«О, КАКОЕ НАМ СЧАСТЬЕ ПРИВАЛИЛО!»

Галине Тюриной 81 год. Пенсионерка родилась в селе Староюгино Томской области в большой семье. Она была восьмой по счету и самой младшей.

- Я родилась, а через три месяца началась война. Я пережила трудные военные и послевоенные годы. Но это только закалило меня, - кратко рассказывает о себе КП-Новосибирск Галина Викентьевна. - Когда мама умерла, меня забрал к себе старший брат, он и воспитывал. После я отучилась и стала работать в школе учителем математики. Была еще классным руководителем у седьмого класса.

Женщина работала в школе. Фото: предоставлено Галиной Тюриной

Галина Тюрина всегда была активисткой. Любые праздники, народные гуляния организовывала с огромным удовольствием. В 2012 году женщина переехала вместе с детьми (у нее четыре дочери) в Новосибирск. Здесь решила не сидеть без дела - устроилась работать дворником.

Каждый год разные фигуры. Фото: предоставлено Галиной Тюриной

- Сначала меня не хотели брать из-за возраста - мне был 71 год тогда. Но когда начала работать, то все говорили: «О, какое счастье нам привалило!» Я ведь уже тогда творчески подходила к работе зимой. Ну а кто еще будет это делать? - говорит женщина. - Метешь снег - нет-нет да и слепишь какую-нибудь фигурку. Дети идут - радуются.

ОТ ПЕТРУШКИ ДО ЛУНТИКА

Пенсионерка давно не работает дворником, но радовать соседей своими творениями не перестает. Ежегодно снег возле подъезда превращается то в петушка, то в теремок со сказочными зверушками, то в часы, отсчитывающие время до главного праздника. Делает все бесплатно.

Похож снежный брат Лунтика на оригинал? Фото: Анна ПАШАГИНА

Этот год не стал исключением. Пенсионерку даже не смутило малое количество выпавшего снега. Она нашла, из чего замесить снежное тесто.

Женщина раскрасила скульптуру акварелью и гуашью. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Я взяла два пластмассовых ведра: на 10 и на 5 литров, еще взяла совок и пошла собирать снег за домом. Вычистила его почти весь. Но ведь морозы были - снег не липкий, поэтому я заносила ведра в подъезд, ждала, пока материал для лепки чуть подтает, станет пластичным, и потом бралась за работу, - раскрывает маленькие профессиональные секреты мастер. - А раскрашивала фигуры гуашью и акварелью.

Медведям тоже нашлось место. Фото: Анна ПАШАГИНА

На создание зимнего шедевра у женщины ушло две недели. К оформлению подошла креативно: на елке в роли шариков крышки из-под детского питания, на голове у снеговика - мусорное ведерко, нос - из настоящей морковки, а на шее - шарф старшей внучки Галины Викентьевны. Глаза у животных тоже из крышечек.

На голове - мусорное ведро, на шее - шарф внучки. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Соседи первое время спрашивали: «Вы скульптор? Вы архитектор? Художник?» А я отвечаю: «Я не скульптор, не архитектор, не художник. Я только учусь», - смеется пенсионерка. - Мне никто не платит за это. Все сама и на добровольных началах.

Елочные игрушки - крышки из-под детского питания. Фото: Анна ПАШАГИНА

В планах у Галины Викентьевны слепить еще пару фигур, но идеями она пока не делится - держит интригу.

Галина Викентьевна работала над скульптурой две недели. Фото: Анна ПАШАГИНА

- Ждем теперь, когда снег выпадет, а то творить не из чего еще пока, - добавляет снежный скульптор.

Пусть всегда будет мир! Фото: Анна ПАШАГИНА

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