«Не для того растишь ребенка, чтобы его убить…»: отец, зарубивший сына-наркомана, обратился к судье с трогательной речью и выслушал приговор

Суд приговорил Никифорова к 6 годам колонии строгого режима. Фото: Мария НОВИКОВА

Житель наукограда Кольцово Владимир Никифоров выслушал приговор за убийство сына. Точку в резонансном деле сегодня поставил Новосибирский районный суд.

На итоговое заседание 69-летний мужчина пришел с вещами, в сопровождении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции. На время разбирательства под стражу пожилого мужчину помещать не стали. Он находился под домашним арестом. Но отделаться условным сроком за совершение особо тяжкого преступления подсудимый, конечно, не надеялся. Перед приговором он выступил с речью в суде:

- Ваша честь, в содеянном безусловно раскаиваюсь. Не для того растишь сына всю жизнь, чтобы лишить его жизни... В то время, когда особенно в нем нуждаешься. Но отчаянные обстоятельства рождают отчаянные поступки, - обратился обвиняемый к судье с последним словом.

Выслушав финальную речь Никифорова, судья удалился в совещательную комнату. В ожидании приговора корреспондент КП-Новосибирск попытался поговорить с родственником подсудимого, который пришел его поддержать, и выяснить, что именно заставило отца взяться за топор и порешить сына.

- Держи рот на запоре, - резко осадил шурина Владимир Никифоров, видимо не желая, чтобы жизнь его семьи стала достоянием общественности.

Но, что творилось за закрытыми дверями, итак известно. Как следует из материалов дела, 42-летний Никита Никифоров был судим, употреблял наркотики, нигде не работал, воровал у матери деньги, выносил из дома вещи. Жена пенсионера сильно болела. А сын оказался не опорой, а позором семьи. Однажды его отец дождался, пока отпрыск уснет, и вооружился топором.

- Никифоров нанес своему сыну не менее 22 ударов, от них его сын скончался на месте. Действия Никифорова квалифицированы по ч.1 ст. 105 УК РФ как умышленное причинение смерти другому человеку, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск старший помощник прокурора Новосибирского района Анна Сахоненко.

Криминалисты не смогли установить даже точную дату убийства. Предположительно, оно произошло в конце декабря 2021, когда все готовились к новому году. Орудие преступления следователи не нашли. Судя по всему, пенсионер избавился от топора. От тела тоже избавился: обмотал его тряпками и пленкой, вывез на машине и закопал в снегу около одного из домов на улице Молодежной в наукограде Кольцово. Там труп пролежал почти четыре месяца. В апреле 2022 страшную находку заметили игравшие неподалёку дети. Две девочки сходили домой за ножницами и надрезали огромный сверток из любопытства. Увидев голову убитого, они испугались и сообщили о страшной находке прохожему, который вызвал полицию.

То, что ранее судимый Никита Никифоров после освобождения вел разгульный образ жизни и скандалил с пожилыми родителями, подтвердила и его бывшая сожительница, которую допросили в качестве свидетеля.

В итоге судья счел аморальное поведение потерпевшего смягчающим вину его отца обстоятельством. Учел вершитель правосудия и пожилой возраст фигуранта (ему 69 лет), а также полное признание вины. Приговор – 6 лет лишения свободы – это минимальная санкция, предусмотренная за убийство.

Сразу после оглашения с осужденного сняли электронный браслет, с помощью которого правоохранители контролировали его передвижения последние восемь месяцев. Пенсионера взяли под стражу и этапировали в СИЗО, оттуда уже переведут в колонию строгого режима. Приговорённый к реальному сроку мужчина заявил, что не будет обжаловать наказание.

- Ведите себя нормально, режим не нарушайте, и через 3,5 года можно дома быть, - напутствовал адвокат своего клиента, имея в виду, что, отбыв две трети от назначенного срока, он сможет рассчитывать на УДО.

- Ага, это как у Горького в «Песне о соколе»: «Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии», - процитировал пенсионер строки классика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наркотики не надо было жрать»: пенсионер оправдался за убийство непутевого сына

В Новосибирске начался суд над пенсионером, которого обвиняют в убийстве сына-наркомана (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber