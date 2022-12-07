«Мяукают и просятся в гости»: коты показали, что такое настоящая дружба

Демьян и Сашка - лучшие друзья уже два года. Фото: предоставлено хозяйками котов.

Эту парочку рыжих котов знают многие новосибирские дачники: если видишь Демьяна, рядом точно заметишь и Сашку. Подружились хвостатые два года назад и с тех пор даже хозяек заставляют водить их друг к другу в гости. Трогательная история их дружбы - в материале КП-Новосибирск.

СИРОТЫ ИЗ ПРИЮТА

Разница в возрасте у котов по человеческим меркам совсем незначительная - около трех лет. Сашке уже почти пять лет, Демьяну - третий год. И истории их очень похожи.

- Сашка - приютский, около трех лет назад его принес сын, и я оставила кота, хоть у меня и есть кошка. У Сашки умер хозяин, он стал никому не нужен - вот и оказался в приюте. Я его бросить не смогла, - рассказала КП-Новосибирск Алла, хозяйка Сашки. - Он до сих пор очень пугливый, от любого шороха вздрагивает.

Алла приютила Сашку, когда после смерти хозяину кот оказался в приюте. Фото: предоставлено хозяйками котов.

Демьян тоже приютский, но дом он обрел в четыре месяца. Повстречались коты на даче в 2020 году, как раз когда Демьяна забрали из приюта.

- Помню, я стояла у ворот, Демьян рядом крутился. А мимо Алла с Сашкой проходила - он везде хвостиком за ней увязывался, - вспоминает Нурия, хозяйка Демьяна. - И тут Сашка увидел Демьяна, подошел к нему, обнюхал, и они стали играть. Ни разу не фыркнули друг на друга!

- А ведь с нашей кошкой, с которой Сашка вместе живет, он до сих не подружился: она постоянно шипит на него. А тут не испугался совсем чужого кота, - удивляется Алла.

Демьян любит ходить в гости к Сашке. Фото: предоставлено хозяйками котов.

«ПОДЕЛИСЬ С ДРУГОМ И ОБЕДОМ, И УЖИНОМ»

Сначала коты вместе играли на улице, а потом Демьян стал ходить к Сашке в гости.

- Дома он привереда в еде, а у Сашки весь корм съедает, будто его вообще не кормят, - смеется Нурия. - Но Сашка с ним делится - ему не жалко.

А Демьян в ответ Сашку в обиду не дает, хоть и младший.

- Есть у соседей на даче кот-задира Кузя - его все другие коты боятся, Сашка от него убегает всегда. А вот Демьян смелее - хоть и младше, не пасует, - описывают питомцев их хозяйки.

Так Демьян и Сашка любят поваляться у ворот. Фото: предоставлено хозяйками котов.

Когда Демьян напроказничает дома, его к Сашке не пускают. И он устраивает хозяйке бойкот.

- Ходит мяукает, Сашку зовет. Приходится звонить Алле и просить их с Сашкой прийти в гости, - признается Нурия.

Прошлой зимой котов разлучили: с дачи хозяйки увезли их по домам.

- Мы думали, что они забудут за это время друг о друге, но нет. Как только встретились - так радовались, - говорит Нурия. - Такой и должна быть дружба.

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