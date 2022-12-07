«Цинично слушал приговор, играя в телефон»: блогера и его подругу, скинувших кресло на пенсионерку, оставили на свободе

Блогера и его подругу приговорили к исправительным работам. Фото: Мария НОВИКОВА

Железнодорожный районный суд Новосибирска сегодня вынес приговор парню и девушке, которых обвиняли в причинении смерти по-неосторожности. 3 марта 2022 года блогер Роман Белозеров, ведущий телеграм-канал, и Камилла Сарсекеева решили выбросить из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже дома на Вокзальной магистрали, 3, старую мебель. Сначала была версия, что парень и девушка сделали это под влиянием тренингов личностного роста, на которые ходили. Молодежь вступила в сетевую финансовую пирамиду, которую и продвигали в соцсетях.

На суде оба объяснили, что от мебели избавились из-за неприятного запаха, поскольку ранее в доме жила собака и пометила гарнитур. Глубокой ночью новые жильцы затеяли генеральную уборку, не думая, что это приведет к непоправимым последствиям.

Это кресло рухнуло на пенсионерку. Фото: Анна ПАШАГИНА

Одно из кресел упало прямо на голову вышедшей рано утром из подъезда на прогулку с собакой пенсионерке. 81-летняя Людмила Мешкова скончалась на месте происшествия. А решивших расхламиться столь варварским способом квартирантов взяли под стражу, обвинив в особо тяжком преступлении - умышленном убийстве, совершенном группой лиц.

По итогам расследования спустя два месяца после произошедшего меру пресечения фигурантам изменили - из СИЗО их отпустили под домашний арест. А статью переквалифицировали на менее тяжкую ч.1 ст.109 УК РФ - причинение смерти по-неосторожности. Максимальное наказание по которой - 2 года лишения свободы.

Пожилая женщина умерла на этом крыльце. Фото: Анна ПАШАГИНА

- В ходе судебного следствия Белозеров вину признал в полном объеме, Сарсекеева вину не признала. Ее позиция сводится к тому, что она не причастна к выбрасыванию кресла из окна. Государственным обвинителем в прениях было предложено назначить наказание в виде исправительных работ: Белозерову на срок 1 год 6 месяцев, Сарсекеевой - на срок 1 год 8 месяцев, - пояснила корреспонденту КП-Новосибирск помощник прокурора Железнодорожного района Анастасия Пронина.

По итогам разбирательства судья пришла к выводу, что фигуранты не имели умысла на причинение смерти пожилой женщине, но мебель студенты выбрасывали вместе. Показания Камиллы она сочла недостоверными. Но поскольку к уголовной ответственности 19-летнего парня и 23-летнюю девушку привлекли впервые, судья решила, что исправление обоих возможно без реального лишения свободы. Белозерова приговорили к году исправительных работ, аналогичный срок получила Сарсекеева. 10% доходов осужденных будут перечислять в доход государства.

Дочь погибшей пенсионерки такой исход расстроил:

- Это все несоизмеримо с тем, что случилось с моей матерью, с моей семьей. В моей семье развалилась всё, собаку (которую пенсионерка вела на прогулку) пришлось увезти в деревню. И когда человек цинично стоит и слушает приговор и играет в телефон, о чем тут говорить, - рассказала КП-Новосибирск Елена Глазырина, дочка погибшей.

Сами осужденные общаться с журналистами не стали. «Итак уже много сказал, конечно, сожалею о произошедшем», - покидая зал заседаний коротко заявил Роман Белозеров.

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