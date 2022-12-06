В России впервые за 100 лет зазвучит «метельный звон»: что это такое и как он спасал людей

В России впервые за 100 лет зазвучит метельный звон. Фото: Музеи археологии и этнографии в Академгородке / предоставлены Алексеем Талашкиным.

В новосибирском Академгородке восстановят события 100-летней давности: метель, нет телефонов и прогноза погоды. Вдруг раздается гул колокола. Это звонарь из деревянной Спасо-Зашиверской церкви, в тулупе и с керосиновой лампой, изможденный долгой службой на морозе. Еще звон. И еще. Его слышно из леса, и на зов из пурги выбираются заплутавшие путники...

В старой церкви на территории музея Института археологии и этнографии СО РАН впервые проведут историческую реконструкцию событий, которые происходили в последний раз в России больше 100 лет назад. О том, как метельный звон в старину спасал людей, КП-Новосибирск рассказал руководитель Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин.

Теплые тулупы помогут звонарям согреться в метель. Фото: предоставлены Алексеем Талашкиным.

– В старину были разные звоны, не только церковные, но и светские. Метельный – звон в один колокол, адресованный тем путникам, которые заблудились во время метели, – рассказал КП-Новосибирск Алексей Талашкин.

Сто лет назад не было метеостанций и прогнозов погоды, не было навигаторов и освещенных просторных трасс. Внезапная буря могла настичь путника посреди дороги. От обморожения умирали сотни людей.

– Для того, чтобы спасти этих людей, особым указом государя императора Николая I был введен метельный звон, который совершался со всех церковных колоколен. Когда звонари видели, что пошел снег, они шли на колокольню. Грелись, менялись. Никто не знал, когда закончится этот звон. Потому что никто не знал, когда закончится метель, – объяснил звонарь.

Прерывистые метельные звоны на протяжении непогоды совершали по согласию сельского начальства со служащими при церкви. Ответственность возлагали на церковного сторожа, в помощь к которому местное сельское начальство назначало еще несколько человек.

Сто лет назад почти все, по словам руководителя центра, умели звонить. И даже дети прибегали на колокольню, чтобы помочь найти дорогу ушедшему в темноту и метель отцу. В Томске для совершения метельного звона направляли солдат в помощь звонарям.

– В 1918 году метельные и набатные звоны запретили. Затем прошла антиколокольная кампания, не во что было звонить. Традиция ушла. Мы хотим реконструировать метельный звон, который не совершался в России 100 лет. Мы мысленно перенесемся в конец XIX – начало XX века. Тулупы, рукавицы, керосиновые лампы, записи в дневник звона пером с чернилами, – сообщил Алексей Талашкин.

Для большей реалистичности звонари воспользуются керосиновыми лампами. Фото: предоставлены Алексеем Талашкиным.

Реконструкцию проведут в эту пятницу, 9 декабря. Когда начнется метель, звонари взойдут на колокольню, будут подавать сигналы по всей округе и сменять друг друга. Для современных звонарей это настоящее испытание, но они уверены, что смогут выдержать весь день на морозе, как когда-то стойко держались наши предки.

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