«Я ее мысленно похоронила»: сибирячка нашла родную сестру из Донецка, с которой потеряла связь в 2014 году

Сестры не общались друг с другом 9 лет. Фото: скриншот из видео Андрея Иванова/ cкриншот из видео Константина Терещенко

83-летняя пенсионерка из Кемерова нашла родную сестру из Донецка. Связь между близкими людьми прервалась в 2014 году из-за боевых действий на территории области. Воссоединиться женщинам помогли счастливый случай и Константин Терещенко, депутат из города Барабинска Новосибирской области. Как сейчас общаются сестры - в материале КП-Новосибирск.

«ПИСАЛА, ЧТО СЛЫШИТ ВЫСТРЕЛЫ»

Вера Владимировна Мухина живет в Кемерове. Она переехала сюда из Казахстана вместе с мужем. Работала акушером-гинекологом в местной больнице.

- У нашей мамы было девять детей. Двое умерли в младенчестве, нас осталось семь: пять девочек и два мальчика. Нина - младшая, ей сейчас 70 лет. Когда она выросла, вышла замуж и уехала в Донецк. Знаю, что у нее есть две дочки и одна внучка, - поделилась с КП-Новосибирск Вера Мухина, родная сестра Нины Савченко. - Нас в живых осталось всего трое. Я, Ниночка и еще Надежда - она живет в Казахстане.

Несмотря на расстояние в тысячи километров, общение между сестрами не прекращалось. До 2014 года женщины писали друг другу письма.

- Последнее письмо от Ниночки я получила в феврале 2014 года. Она писала: «Верочка, ты в моей памяти являешься отдельным эпизодом. Больше запомнилась мне на похоронах отца. Ты такая красивая, благородная». Еще она писала, что слышит выстрелы, - зачитывает письмо от сестры пенсионерка. - После этого сестра больше не писала. В Донецке начались боевые действия.

«ВЕРОЧКА, НЕ ПЛАЧЬ И БУДЬ СИЛЬНОЙ»

Прошло несколько недель. Новых писем от Нины не было. Вера Владимировна начала переживать за сестру.

- Сотового телефона у меня тогда еще не было. Я не знала, как с ней связаться. Писала письма на старый адрес, но ответа не было. Я не находила себе места все эти 9 лет. Хотела поздравить ее с 70-летием, но никак не получалось. Я даже в Кемеровскую администрацию обращалась, чтобы помогли наладить связь с ДНР, но безрезультатно, - вспоминает пенсионерка. - Ниночка живет на краю Донецка. Честно скажу, мысленно я ее похоронила, но все же просила Бога дать мне хоть какую-то весть.

Видимо, молитвы Веры Владимировны были услышаны. Женщина познакомилась с риелтором Андреем Ивановым, и как-то нечаянно в разговоре зашла речь про Донецк. Пенсионерка рассказала ему свою историю. Она даже не подозревала, что обратилась к нужному человеку. Андрей оказался первым в цепочке «шести рукопожатий».

Мужчина пересказал историю Веры Владимировны депутату из Барабинска Константину Терещенко.

- Андрей - мой одноклассник. Он узнал, что я еду в Донецк с гуманитарным грузом, и попросил найти Нину Владимировну. Обрисовал ситуацию, дал адрес. Я, конечно же, заехал. Увидел частный дом и крикнул хозяйке: «Вас сестра из Кемерова ищет», - рассказал КП-Новосибирск Константин Терещенко, депутат из города Барабинска Новосибирской области. - Все это я записывал на видео.

На кадрах видно, как из-за металлического забора выходит Нина Владимировна в красном берете. Она была сильно удивлена визиту.

- А я помню свою Веру Владимировну и всегда думаю о ней. Только вот как связаться - не знаю. Смотрите, у меня вот тут огород небольшой, домик мой стоит, - проводит небольшую экскурсию по своему хозяйству пенсионерка. - Верочка, мы рождены для счастья. Не плачь, будь сильной и принимай жизнь. Бог нас оберегает и рядом с нами всегда хорошие люди. Я еще и стихи начала писать.

Сестра Нина тоже пыталась связаться близким человеком, но из-за военных действий это было практически невозможно.

«Я ЗА ТЕБЯ ПОМОЛЮСЬ»

Видеообращение Нины Владимировны отправилось прямиком в Кемерово. Увидев, что ее сестра жива и здорова, Вера Владимировна не смогла сдержать слез.

- Нас было семеро, но осталось трое. Нам надо держаться вместе! Я за тебя помолюсь. Я всегда за всех молилась. Желаю, чтобы ни одна пуля тебя не задела и ты всегда была оптимистичной. Я хоть и осталась одна, но меня окружают хорошие люди, - говорит Вера Владимировна.

Пенсионерка очень рада, что нашла родную душу. Теперь она поддерживает связь с сестрой по телефону и думает, как отправить ей в Донецк небольшую посылку.

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