«Братан, будь рядом»: парень на СВО встретил тезку умершего брата и спас ему жизнь

Андрей Майер(слева) и Дмитрий Майер награждены орденами «Ахмат-спецназ». Фото: предоставлено Дмитрием Майером

Два добровольца-однофамильца - Дмитрий Майер и Андрей Майер - встретились во время спецоперации. 44-летний Дмитрий посчитал это знаком, ведь несколько лет назад его младший брат Андрей Майер умер от онкологии. И его полный тезка, с которым Дмитрий оказался в одном батальоне, до боли напоминал «младшего Андрюху». Начали общаться, а оказалось, что у них столько похожего, даже жен зовут одинаково - Настя. Оба Майера получили ранения, оба были в госпитале. О фантастическом совпадении и родстве душ - в материале КП-Новосибирск.

«СГОРЕЛ ОТ ОНКОЛОГИИ ЗА ГОД»

Дмитрию Майеру 44 года, родился в небольшом селе Редкая Дубрава в Алтайском крае. В 20 лет начал заниматься боксом, выступал на соревнованиях.

- Когда подрос, начал тренировать парней, потом у меня было свое небольшое охранное предприятие, готовил СОБР к соревнованиям. Всегда хотел связать свою жизнь с армией, но все ходил вокруг да около, - поделился с КП-Новосибирск Дмитрий Майер.

Брат Дмитрия, Андрей, умер от онкологии. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

У Димы был брат Андрей, младше на 6 лет. Парни были дружны, всегда поддерживали друг друга, а потом в семью пришла беда. Дмитрию до сих пор тяжело вспоминать то время:

- Когда брату было 32 года, он начал ходить по больницам. Не хочу вспоминать все эти диагнозы. Скажут только, что сначала его лечили от одного, а потом поняли, что надо было хвататься за другое. У Андрея рак был уже на серьезной стадии. Увезли в Новосибирск на химиотерапию. Он после нее на себя не был похож. Сгорел за год. Братика не стало, когда ему было 33 года.

ДВА МАЙЕРА

Тогда, 6 лет назад, Дмитрий не знал, что за 300 километров от его села - в городе Искитиме под Новосибирском - живет тезка брата - Андрей Майер. В Россию семья Андрея переехала из Казахстана. Парню тогда было 16 лет. Свою жизнь с «вежливыми людьми» он решил связать после прохождения срочной службы.

- Я служил 8 лет по контракту в разведке в Таджикистане. Также был инструктором по горной подготовке. Проходил обучение на Эльбрусе, - рассказал КП-Новосибирск 34-летний Андрей Майер.

Вместе с сослуживцами. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

Два Майера встретились на спецоперации. Дмитрий и Андрей - каждый по своей причине - решили, что им нужно отправиться в зону боевых действий добровольцами в мае 2022 года.

- Сначала я пошел на курсы спецподготовки в Барнауле. Обучался там месяц, а в мае улетел в Грозный, в батальон «Ахмат». Считаю, что должен быть полезным для общества и страны в такое время. Я мужчина, я должен защищать, - уверен Дмитрий. - Мои родные до последнего не знали, что я уехал туда.

Мужчины познакомились в Чечне. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

В это же время Андрей тоже отправился в Чечню. Тоже в «Ахмат».

- Там все мои друзья. Как я мог находиться дома, когда началась СВО? Пошел добровольцем, тоже родным не сказал, куда поеду, не стал волновать подробностями, - признался КП-Новосибирск Андрей.

«КТО ТУТ МАЙЕР?»

Дмитрий и Андрей столкнулись в учебном центре в Чечне. На плацу было построение, называли фамилии бойцов.

- Интересная была ситуация. Я услышал свои имя и фамилию. И тут Андрей высунулся и спросил: «Кто тут Майер?» Я откликнулся, он говорит: «Я тоже Майер», - вспоминает Дмитрий. - Оказалось, что мы почти земляки. Я с Алтайского края, он из Новосибирской области.

Андрей и Дмитрий общаются до сих пор. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

После построения сибиряки пообщались, Дмитрий рассказал про своего младшего брата: «Надо же, звали как тебя». Начали общаться.

- Уже в процессе выяснилось, что одинаковая не только фамилия: мы похожи как братья. К примеру, Дима так же, как и я, любит рыбу. А еще мне понравились его кроссовки, а позже выяснилось, что и ему мои понравились. У нас даже жен зовут одинаково - Настя. Такие неслучайные случайности, - рассуждает Андрей Майер.

Дмитрий тоже чувствовал, что все это не случайно:

- Обычно боевые действия забирают, а тут дали. СВО, можно сказать, вернула мне брата. Я позвал Андрея в свое отделение, в спецназ. Так мы стали еще ближе, оберегали друг друга. Помню, идем куда-то, Андрей мне говорит: «Братан, вперед не лезь. Будь рядом». Вот такое общение - как родные.

11 ЧЕЛОВЕК НА 100 НАЦИСТОВ

Андрей получил первое ранение через пару недель после того, как приехал в зону СВО. Его полк дислоцировался в Рубежном, а работали чуть дальше, в Щедрищево. В тот злополучный день работали в разных группах.

- Нас было три группы. Справа зашли, слева зашли, а моя группа была посередине, - не спеша описывает события того дня Андрей. - Мы зашли на территорию поселка, через улицу был частный сектор. Сначала заметили пулеметчика, а потом через улицу - больше сотни нацистов, а нас всего 11 человек было. Я помню, как выхожу из дома, и тут же к ногам прилетает мина. Меня откинуло на 3 метра назад. Всего осколками посекло.

После ранения Андрей попал в госпиталь. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

Дмитрий тут же бросился спасать названого брата. Вместе с еще одним сослуживцем вынес раненого из-под огня, перетащил на другой берег, через речку.

- Мы с ним постоянно разговаривали, не давали ему терять сознание. Донесли Андрея до машины, отправили в госпиталь, - говорит Дмитрий. - А уже потом и я получил ранение.

«У МЕНЯ ПОЯВИЛСЯ БРАТ»

Оказавшись в разных госпиталях, Дмитрий и Андрей писали друг другу сообщения, узнавали, как дела. Увидеться не представлялось возможности.

- Я переживал за Диму, пока он был в госпитале. Мы действительно стали братьями. Да мы все там как братья стали, - считает Андрей. - Потом случайно пересеклись в Минеральных Водах на вокзале. Даже сказать друг другу ничего не успели. Просто обнялись. Родным своим про Диму рассказал, конечно. Сказал, что у меня появился брат.

На передаче Андрей познакомился с мамой Дмитрия. Фото: предоставлено Дмитрием Майером

Дмитрий тоже рассказал матери и отцу о таком совпадении. Андрей познакомился с родными командира на передаче Андрея Малахова. Он пришел с цветами, мама Димы не смогла сдержать слез.

- Судьба нам подарила еще одного сына. Пусть и не по крови, но все же, - радовалась женщина.

В будущем Андрей собирается посетить село названого брата. Хочет приехать в гости к его маме и обязательно заехать на могилу к своему тезке, чтобы почтить его память.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер