Не собрать ли мне самолет? Девушка-авиамеханик 13 лет восстанавливает легендарный реактивный Ту-104

Мария не отпускает мечту когда-нибудь полетать на этом самолете. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

Мария Карманова - новосибирский ученый-математик с весьма интересным увлечением. На протяжении нескольких лет после работы или в выходные она спешит на летное поле возле городка Бердска. Там на учебном аэродроме стоит списанный самолет Ту-104А, разграбленный в 1990 - 2000-х годах. Его-то жительница Новосибирска и восстанавливает. За годы, посвященные сбору пазла из миллиона деталей, удалось обрасти сотнями интересных знакомств. Как удается найти редкие старинные комплектующие и зачем девушке самолет без неба - в материале КП-Новосибирск.

Мария Карманова и ее сподвижники. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ПОИСКУ ПЛЕНКИ

Хобби интересное, сам человек очень даже серьезный. Еще в 2014 году Мария Карманова защитила диссертацию и является доктором физико-математических наук, работает в Институте математики имени С. Л. Соболева СО РАН. Но рассказывая о своем увлечении, ученый-математик будто превращается в ребенка: в глазах - огонь, в словах - азарт.

Об увлечении Марии КП-Новосибирск уже писала 8 лет назад. С тех пор многое изменилось, но сначала напомним историю самого самолета.

Самолет стоит на бердском аэродроме. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

Ту-104А стоит на аэродроме ДОСААФ Бердск-Центральный. Приземлился здесь в 1978 году. Это была уникальная посадка, ведь для самолета такого класса вообще-то нужна бетонная полоса. А на бердском аэродроме только грунтовая, рассчитанная максимум на кукурузники. Тем не менее инженеры провели расчеты и измерения и дали добро: грунт выдержит. Последняя посадка для списанного самолета в итоге прошла успешно, а сам он стал складом парашютов для аэроклуба.

Момент посадки нашего самолета в Бердске 27 июня 1978 года. Фото: архив новосибирского планерного клуба.

В тяжелые времена, когда ни охраны, ни полетов здесь не было, самолет разграбили, а кабину экипажа раскурочили. Сейчас самолет находится под патронажем любителей авиатехники, кроме того, ДОСААФ обеспечивает лайнер охраной и возможностью проводить в нем работы. Главный энтузиаст нам уже знаком.

Музей под открытым небом, просуществовавший до 1990-х: в кадре видно самолет Ил-28Ш, а также, вертолеты Ми-1 и Ми-4. Фото: архив новосибирского планерного клуба.

За последние 8 лет у Марии появилось много новостей. Одна из самых интересных - удалось найти раритетное видео посадки самолета на бердском летном поле.

- Это получилось прежде всего благодаря одному из комментариев к статье в интернете, там были названы имена выпускников юношеской планерной школы, в том числе Сергея Александровича Пискунова. Нашла его через знакомых, а он поделился со мной контактами планериста Виктора Васильевича Леонова, который рассказал, что сама пленка есть у Виктора Семеновича Охапкина. Также было интересно услышать от них историю появления самолета в Бердске. Они же лично знали Валерия Михайловича Рыцарева, который во второй половине 1970-х возродил планерный клуб и открыл планерную школу, именно по его инициативе и была организована перегонка Ту-104 в Бердск. Только вот Охапкин не был оператором. Как он рассказал, один из парней взял его камеру, снял посадку и камеру вернул, - Мария рассказывает КП-Новосибирск историю шести рукопожатий, благодаря которым и удалось найти пленку.

Более того, пленку удалось оцифровать, хотя и это было непросто. Восьмимиллиметровая лента была очень хрупкая и ломалась. Помог хороший знакомый из Германии: пленку отослали туда, там ее обработали, запись оцифровали и выложили в интернет. Теперь любой желающий может увидеть исторический момент посадки. Фанаты авиации - в восторге.

ПОДАРКИ ДЛЯ СТАРЕНЬКОЙ «ТУШКИ»

За последние годы команда сподвижников увеличилась. Мария даже не может с ходу посчитать, сколько человек теперь ей помогают в этом интересном и непростом деле. Иногда люди меняются, но в общей сложности человек десять есть всегда. А сколько раритетных, эксклюзивных, практически родных деталей удалось раздобыть за это время!

Необходимое оборудование помог приобрести Музей ВВС. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

- Например, коллекционер из Москвы подарил штурвал от Ту-104. Сказал, что на запчасти. Но штурвал этот просто великолепный, и думаю, ни у одного здравомыслящего человека рука не поднимется его курочить, - с вдохновением описывает Мария. - Еще один удивительный подарок - трап СПТ-154. Его подарил аэропорт Толмачево. 8 лет назад мы поднимались в самолет по самодельному помосту - теперь все как по-настоящему.

Очередной интересный подарок - из Егорьевского училища: Марии отдали параметрический самописец (их еще называют «черный ящик») МСРП-12-96. А после репортажа по Первому каналу в 2021 году фирма «ТехАстор», которая специализируется на оборудовании для «черных ящиков», прислала две кассеты к нему и магнитную ленту.

Необычные посетители - две венгерские выжлы. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

Увлекшись рассказом, Мария продолжает сыпать авиационными аббревиатурами:

- Еще нам удалось доукомплектовать кабину оборудованием: УКВ-радиостанции Р-800 в продаже в России я не нашла, но их удалось заполучить на интернет-аукционе eBay в Польше, в Москве отыскали астрохронометр 13-20-ЧПМ, еще нашелся секстант СП-1М, который мне прислали из Латвии.

МЕЧТА МАРИИ

Конечно, хобби у доктора наук достаточно затратное и по средствам, и времени. В ответ на вопрос: «Сколько тратите на восстановление самолета?» - Мария, немного краснея и улыбаясь, говорит: «Много».

Деньги, конечно, не главное. Главное - иметь мечту, идею и следовать за ней. Доктор наук, понимая, что это наивно, все еще надеется, что старая железная птица когда-нибудь взмахнет своим крылом.

Трап подарил аэропорт «Толмачево». Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

- От мечты полететь на нем не хочу отказываться, хотя и приходится по этому поводу слышать многое. Но ведь если ничего не делать, то тогда точно ничего не получится, - пожимает плечами энтузиастка.

При этом у Марии есть и другие идеи. Например, одна из относительно доступных целей - сделать из самолета памятник, в котором будет работать часть оборудования.

Конечно, было бы интересно посмотреть не только на работу систем самолета, но и хотя бы виртуально полетать на нем. Это можно было бы осуществить, сделав в кабине специальный тренажер. Но это потребовало бы существенных переделок, которые не вписываются в концепцию математика-реставратора. Зато несколько лет назад Мария узнала о тренажере, созданном компанией Runway29 из кабины настоящего самолета Ту-154, не менее легендарного, чем его старший «родственник» Ту-104. Он находится в Красноярске, а наша собеседница частенько бывает там по работе. На тренажере уже «налетала» 400 часов и уже может управлять им без помощи инструктора. Вот такие полеты во сне и наяву.

Кадр из салона самолета. Фото: предоставлено Марией КАРМАНОВОЙ.

СПРАВКА «КП»

Ту-104 (Туполев-104) - первый советский пассажирский самолет на реактивной тяге. В первые два года эксплуатации, с 1956 по 1958 год, Ту-104 являлся единственным эксплуатировавшимся реактивным пассажирским самолетом в мире. Самолет создан на базе бомбардировщика Ту-16 и во многом повторяет его конструкцию. Модель Ту-104А - 70-местный вариант самолета, выпускалась с 1957 по 1959 год.

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