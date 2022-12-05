«На улицу не выходить, окна – закрыть»: Новосибирск накрыло смогом

Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске 5 декабря составил 9 баллов. Фото: Виктория МИНАЕВА

В понедельник, 5 декабря, Новосибирск накрыло смогом. Уровень загрязнения воздуха критический − 9 баллов из 10 возможных. Это следует из данных онлайн-сервиса Airvoice.

− Если есть возможность − на улицу лучше не выходить и закрыть окна, − говорится на сайте.

Воздух загрязнен на 9 баллов из 10 возможных. Фото: Airvoice

Сами горожане жалуются, что в городе нечем дышать. Люди начинают закашливаться, пробыв даже немного времени на «свежем» воздухе. КП-Новосибирск связалась с экологом Сергеем Пащенко и попросила дать оценку ситуации.

− Базовая модель города простая. Весь город – это «коробка», которая продувается ветром. Внизу этой «коробки» стоят машины, трубы и так далее. Суть в том, что коэффициент накопления вредных примесей зависит от скорости ветра и инверсии (повышении температуры с увеличением высоты – прим. ред.). Когда инверсия есть, то все вредные примеси начинают концентрироваться в приземном слое, − рассказал КП-Новосибирск Сергей Пащенко. – Это и есть смоговая ситуация. Такое бывает в основном в морозные дни и случается раз 5-6 за год.

Смог оказывает негативное влияние на здоровье людей. Фото: Виктория МИНАЕВА

В основном воздух загрязняется из-за транспорта, а именно из-за машин, которые прогревают в морозы по несколько раз в день.

− Самое неприятное, что свойственно холодным городам – это запуск машин на прогрев. Машины стоят и дымят в любое время суток, будь то ранее утро или вечер. Особенно в этом отношении перегружен центр города. Жители Центрального района по вечерам прогревают свои авто прямо перед жилыми домами. А утром в центр приезжает на работу куча людей. Ситуация немного улучшается в выходные, когда многие уезжают на дачи за город, но потом опять все по кругу, − отметил в разговоре с КП-Новосибирск эколог.

Смог в основном образуется в морозные дни. Фото: Виктория МИНАЕВА

По словам Сергея Пащенко, смог влияет на здоровье прохожих. В группу риска входят астматики и люди с заболеваниями сердца и легких.

Возникает вполне логичный вопрос – как же быть жителям города? Ведь отказаться от транспорта точно не получится. Да и без прогрева авто в условиях сибирского климата не обойтись… Выход один – почаще выбираться на прогулку в парк или лес. Как объяснил эксперт, смог в лесистую местность заходит недалеко. Вредные вещества могут осесть на листьях, но в легкие они уже не попадут. Еще один совет – не гулять сегодня на улице и действительно не проветривать помещения, пока на улице нечем дышать.

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