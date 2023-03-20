А может, вы ведьма? Фамилии, которые говорят о том, что ваши предки - колдуны и богатые люди

По фамилии можно узнать даже то, были ли в вашем роду колдуны. Фото: Виктория МИНАЕВА

Фамилия для нас - привычная часть полного имени. Но воспринимать ее так стали далеко не сразу. Мы помним, что фамилии часто происходили от прозвищ, от рода занятия или от места, где родился человек. Но еще в XIX веке фамилий не было почти у 85% подданных Российской империи! Да, крепостные крестьяне долго довольствовались только именем, отчеством и прозвищем. После отмены крепостного права и в советской России уже большая часть жителей носили официальные фамилии, которые можно было передать детям. Итак, какие же фамилии с большой долей вероятности указывают на то, что среди ваших предков были крепостные? Или же, наоборот, дворяне? И о чем еще фамилия может говорить? Оказывается, даже о том, были ли в вашем роду ведьмы!

ПО БАТЮШКЕ ИЛИ ПО СЕЛУ

В первых паспортах у бывших крепостных были самые привычные нам фамилии. Образовывались они от отчества. Петрович становился Петровым, Сидорович - Сидоровым, Алексеевич - Алексеевым.

- Но не все «именные» фамилии указывают на крепостное происхождение. Имена Юрий, Роман, Максим, Константин не относились к простонародным - крестьян так не крестили. А потому у современных Романовых или Константиновых вероятность наличия крепостных предков гораздо ниже, - рассказала КП-Новосибирск доктор филологических наук НГТУ Галина Мандрикова.

Другой способ образовать фамилию - от профессии. Ремесла и промыслы тоже должны быть простонародными. Так появились Кузнецовы, Лошкаревы, Пастуховы, Коноваловы, Лаптевы. Однако в эту категорию не попадают другие «созвучные» фамилии: Толмачевы (от слова «толмач» - устный переводчик), Поповы, Токаревы происходят из городских кругов или среды духовенства.

Часто всех крестьян записывали по названию их деревни. Так, жители села Южаково становились Южаковыми, Александровки - Александровыми. Иногда эти фамилии заканчиваются на -их: Успенских, Лебедевских, Затонских и так далее.

СВОБОДНЫЙ ЛЮД

Впрочем, в массовое закабаление попадали не все. В основном это касалось жителей европейской части Российской империи (кроме Польши, Прибалтики, Финляндии). Во многих регионах крепостного права не было. Так что если ваша фамилия Поляков, Ляхов, Немцов, Казаков, Калмыков, Башкиров, Татаринов, то ваши предки с большой вероятностью относились к свободным людям.

БОЯРЕ И КНЯЗЬЯ

Первыми на Руси стали брать фамилии бояре и князья, часто образовывая их от названия земель. Так, владельцы вотчины на реке Шуе стали Шуйскими, на Вязьме - Вяземскими, на Мещере - Мещерскими, та же история с Тверскими, Оболенскими.

А многие аристократические фамилии в России ведут к одному предку. Во времена Ивана Калиты жил боярин Андрей Кобыла, у которого было три сына: Семен Жеребец, Александр Елка Кобылин и Федор Кошка. От них произошли, соответственно, Жеребцовы, Кобылины и Кошкины. Через несколько поколений потомки решили, что фамилия, образованная от прозвища, - это не знатно. И поменяли их на другие, совершенно не похожие: Романовы, Шереметевы, Колычевы, Епанчины, Лодыгины…

Большой след в дворянских фамилиях оставили татары. Именно от них пошли Карамзины, Ахматовы, Булгаковы, Юсуповы, Кудиновы.

Знатные семьи, конечно, передавали свою фамилию по наследству. В конце XIX века был издан «Родословный сборник русских дворянских фамилий», который включал родословные 136 родов русского дворянства. Среди них много известных фамилий: Аксаковы, Бакунины, Воронцовы, Гончаровы, Державины, Лазаревы, Набоковы, Некрасовы, Обуховы, Потемкины, Столыпины, Суворовы... Если вы носитель такой фамилии, то, скорее всего, имеете отношение к аристократии. Но надо предупредить: если вы нашли тут свою фамилию, не спешите раньше времени гордиться «высоким» происхождением. Бывало и такое, что недавно освобожденным крестьянам давали фамилию их помещика. Так появлялись целые деревни Некрасовых или Воронцовых - потому их так много и по сей день.

ИЛИ ДАЖЕ КОЛДУНЫ

Какие же фамилии покажут, были ли у ваших прапрабабушек сверхспособности? Например, сын местной ворожеи мог получить фамилию Ворожейкин и передать ее потомкам. Похожие фамилии - Ворожня, Вороженко, Ворожкин, Ворожкович, Ворожбий. Такая же ситуация с различными Гадаловыми, Кудесниковыми, Кудеяровыми, Знахаркиными, Ведьмиными.

- Интересная ситуация с фамилией Ворогушин. Ирина Ганжина, автор «Словаря современных русских фамилий», утверждает, что она может происходить от слова «ворогуша». Так в XI - XVII веках называли недруга или лихорадку. Однако позже в различных говорах это слово получило другие значения, одно из которых - грубая женщина, колдунья, - говорит Галина Мандрикова.

Потомками колдунов могут быть и Бережновы. Дело в том, что раньше знахарей именовали бережчиками. Колдунов, лечивших травами и заговорами, называли также зелейщиками. Поэтому не исключено, что фамилии Зеленин, Зеленихин, Зеленищев, Зеленкевич, Зеленко, Зеленухин, Зеленцов и прочие похожие происходят не от названия цвета, а от слова «зелье».

- С фамилией Докин тоже все неоднозначно. Так могли прозвать и мастера своего дела, и колдуна. Забытое ныне слово «бальник» тоже означало ведуна, знахаря или врача и могло стать основой для фамилий Балеев и Балеевич, - объясняет Мандрикова.

Намекать на чародейское прозвище предков может и фамилия Прокудин. Прокудами когда-то называли проказников, шалунов, изворотливых и предприимчивых людей, которые могли нанести вред или порчу. Лиходеевы и Лехари тоже славились способностью наводить на людей порчу.

Благодаря другому «магическому» слову появилась и фамилия Кулешов. По самой распространенной версии, она произошла от слова «кулеш» - жидкая каша, похлебка. А по другой - от слова «кулешата». Как указано в издании «Русская историческая лексикология и лексикография», так в пермских говорах XIX века называли нечистую силу, находившуюся в подчинении у колдуна.

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