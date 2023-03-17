Второй доклад рабочей группы по СВО включает вопросы защиты трудовых прав бойцов

Глава рабочей группы секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

По сообщению сайта «Единой России», предложения по дополнительным социальным гарантиям участникам СВО, защите их трудовых и имущественных прав, а также развитию оборонно-промышленного комплекса вошли во второй доклад рабочей группы по вопросам СВО Президенту РФ.

Глава рабочей группы секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак доложил, что уже готовится ряд законодательных инициатив. Они касаются ипотечного кредитования, установления надбавок к денежному довольствию военных-срочников, порядка расторжения срочных трудовых договоров и ряда других вопросов.

- В частности, мы готовим законопроект о прекращении кредитных обязательств родителям погибших на линии соприкосновения участников СВО, которые являются созаемщиками по кредиту. Сейчас это возможно, только если созаемщиком выступали супруга или несовершеннолетние дети. Еще одна инициатива в этой сфере касается уточнения положений по погашению военной ипотеки в случае гибели бойца, - подчеркнул он.

Также рабочая группа выявила еще одну проблему: когда семья сотрудника органов внутренних дел, еще во время службы вставшего на учет для получения жилья и после вышедшего на пенсию, лишается права на жилье в случае его гибели на СВО.

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

Для защиты трудовых прав участников СВО при прохождении ими военной службы рабочая группа предлагает законодательно установить порядок расторжения с ними срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

Помимо этого, в доклад Президенту РФ войдет предложение об установлении 1 июля Дня ветерана боевых действий.

Блок предложений рабочей группы, который также будет отражен в документе главе государства, касается совершенствования правовой базы в области гособоронзаказа и повышения привлекательности работы на предприятиях ОПК. Один из примеров: в соответствии с Указом Президента РФ ученым-инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке специальной военной техники сейчас выплачиваются стипендии в размере 500 тысяч рублей. Всего платят 1,5 тысячи таких стипендий в год. Предлагается увеличить это количество в 2 раза.

В части реабилитации раненых военнослужащих рабочая группа предлагает разработать межведомственную программу и заложить в ее основу опыт спортивной реабилитации демобилизованных из зоны СВО военнослужащих с привлечением спортсменов-параолимпийцев. Инициативу поддерживают параолимпийский комитет и Минспорта, сообщила замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова.

Замглавы рабочей группы, руководитель гуманитарного штаба «Единой России» Анна Кузнецова. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

Помимо этого она отметила, что совместно с Минобороны прорабатываются предложения по совершенствованию медицинской помощи и сопровождению участников спецоперации, которые получили тяжелые ранения и нуждаются в длительном уходе.

Еще один вопрос, который касается медицинских гарантий участников СВО, - единый подход в их предоставлении вне зависимости от того, в каком подразделении они проходят службу. Речь идет в том числе о лекарственном обеспечении.

- Это кадровые военнослужащие, бойцы добровольческих формирований и иных подразделений. Предлагается внести изменения в ряд законов и распространить все виды медицинской помощи, включая медико-психологическую реабилитацию и лекарственное обеспечение, на всех участников специальной операции, - сообщил член рабочей группы по вопросам СВО первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

Член рабочей группы по вопросам СВО первый замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

БЛОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, КОТОРЫЙ ВОШЕЛ ВО ВТОРОЙ ДОКЛАД ПРЕЗИДЕНТУ РФ, ПОСВЯЩЕН РАЗВИТИЮ ОПК.

- На период СВО считаем необходимым объединить техническую приемку изделий в отделы технического контроля предприятий и военными представителями Минобороны. То есть отделы технического контроля и военпреды должны работать вместе, это будет быстрее и эффективнее, - отметил член рабочей группы глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв.

Также требуется разработать механизм привлечения к ответственности за срыв гособоронзаказа не только исполнителей в лице гендиректоров предприятий ОПК, но и военных представителей Минобороны. И выработать системные меры по доведению трофейной техники до конструкторов и разработчиков на предприятиях ОПК в целях ее исследования, своевременной реакции на появляющиеся у противника образцы вооружения.

Изменений требует и положение о госрегулировании цен на продукцию ОПК. В этой связи предлагается установить авансовые платежи в размере не менее 80% от гособоронзаказов.

Член рабочей группы глава думского комитета по промышленности Владимир Гутенёв. Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия».

- При согласовании цены продукции в состав планируемых расходов на оплату труда всех категорий работников предприятий необходимо учитывать средний размер оплаты труда в соответствии с утвержденным бюджетом организации на год, - считает Владимир Гутенёв.

В заключение Андрей Турчак отметил, что в адрес рабочей группы продолжают поступать жалобы по обеспечению и доукомплектованию, а также работе военкоматов. Этой теме будет посвящено отдельное заседание группы. Еще одно пройдет на базе военного госпиталя имени А. А. Вишневского в Москве. На нем рассмотрят вопросы медицинского сопровождения участников СВО, начиная от комплектования аптечек и заканчивая транспортировкой военнослужащих к месту лечения и реабилитации.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению Президента РФ. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.