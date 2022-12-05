«Опухоль быстро растет»: сибирячка собрала 2 миллиона за 2 дня, чтобы спасти глаза новорожденной дочки

Девочка родилась с ретинобластомой, хотя родители полностью здоровы. Фото: Предоставлено родственниками

Алина Соболева мечтает спасти глазки новорожденной дочери Элине - та родилась с ретинобластомой, это агрессивное онкологическое заболевание. Врачи в Москве смогли спасти один глаз, другой предложили вылечить в Швейцарии. Девушка подключила блогеров и быстро собрала 2 из 3 миллионов рублей. Как семья планирует спасти жизнь и зрение ребенка - в материале КП-Новосибирск.

Мама и бабушка не отчаялись и собрали 2 миллиона рублей за короткий срок. Фото: Предоставлено родственниками

«НУЖНО НЕ ИЗ-ЗА ЗРЕНИЯ БЕСПОКОИТЬСЯ, А ЖИЗНЬ СПАСАТЬ»

Элина Соболева родилась 17 сентября 2022 года в Новосибирске - малышка стала в семье вторым ребенком. Родители Алина и Евгений уже воспитывали двухлетнего сынишку и мечтали о дочери. Однако вскоре семейное счастье омрачил страшный диагноз.

- Из роддома дочь выписали с желтухой, которая возникает при повышении билирубина в крови. Отправили лечиться дома. Спустя неделю сделали анализ крови - уровень поднялся почти в двое. Дочь положили в детскую больницу № 4. Во время планового осмотра офтальмолог обнаружил в глазках Элины опухоль. Врачи вскоре определили, что это ретинобластома, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Алина Соболева. - Я спросила, будет ли дочь видеть. Врач ответила, что нужно не из-за зрения беспокоиться, а жизнь спасать. Это был шок для меня.

Маму с дочкой перевели в Новосибирскую областную больницу и продолжали лечить желтуху, в то же время онкологи отправили материал в медицинский центр по борьбе с онкологией в Москве. Новосибирские врачи оперативно сделали малышке МРТ и УЗИ, готовились передать ребенка на лечение в столичную клинику.

- В Москве я первый раз столкнулась с химиотерапией, это ужасно. Полуторамесячная Эля была под капельницей, тяжелые препараты вводили внутривенно. Помимо этого ставили глюкозу, промывали организм. Были ухудшения - опухоль быстро росла. А химия начинает действовать только через две недели. В итоге левый глазик - с положительной динамикой, а правый - с отрицательной. Препараты не справлялись, и московские врачи предложили удалить глазик, - продолжает Алина Соболева.

Врачи говорили, что сейчас нет прямой угрозы жизни девочки, с помощью препаратов удалось существенно снизить риски ухудшения состояния. Но спасти правый глаз российские врачи не могли. В то же время мама девочки много общалась с родителями других детей с таким же диагнозом, они и посоветовали клинику в Швейцарии. Там уже спасали зрение детям, в том числе младенцам. Алина решила: надо пробовать все и стараться сохранить зрение по максимуму.

Малышке предстоит операция в Швейцарии, но сбор еще не закрыт. Фото: Предоставлено родственниками

НАДО СПЕШИТЬ

Иностранные врачи предложили спасти глаз маленькой Элины путем сочетания высокоточного лазера и химиотерапии. Мама считает, что для такого уникального случая в Москве не нашлось бы нужного оборудования и опытных специалистов. Операция в швейцарской клинике обошлась бы семье в 4,5 миллиона рублей, но затраты на лечение взял на себя благотворительный фонд World Vita.

Еще 3 миллиона рублей семье нужно было собрать на годовой запас лекарств, ежемесячные перелеты, проживание и реабилитацию, и молодая мама стала писать всем знакомым, просить о помощи блогеров. История малышки и родителей дошла до федерального ТВ, а новосибирцы собрали большую часть суммы за считаные дни.

- За трое суток мы собрали чуть больше 2 миллионов рублей. Помогли друзья, знакомые - до декрета я работала в сфере туризма в международной компании. Люди писали многим блогерам, отмечали их в постах. Новосибирские блогеры и бизнесмены нас поддержали. Нам не верится, что люди так откликнулись на нашу беду. Спасибо всем неравнодушным за поддержку, - благодарит всех мама малышки Алина. - Сумму на первое время поездок мы собрали. Надеюсь, скоро весь сбор закроется.

Малышке предстоит лечение и наблюдение до 5 лет. Фото: Предоставлено родственниками

Кроме того, фонд продолжает собирать деньги на операцию и лечение. Визы у семьи уже есть, а загранпаспорт ребенку в МВД оформили буквально за день. Врачи торопят, у семьи Соболевых не много времени. Ретинобластома - это очень прогрессирующая форма рака, надо спешить, чтобы опухоль не вышла за пределы глазного яблока и не попала в головной мозг.

Если вы хотите помочь семье, то свяжитесь с Алиной Соболевой через соцсети или обратитесь в фонд World Vita.

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