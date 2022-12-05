Нане надо на юга: якутский пенсионер МВД с маленькой собачкой на неделю застрял в Новосибирске

Хозяин с собакой неделю не мог улететь из Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА/Предоставлено Юрием Гесуком

Якутский пенсионер с собакой неделю не мог улететь из Новосибирска. У мужчины возникли проблемы с авиакомпаниями. В одной не подтверждали перелет питомца, а в другой перепутали данные. Мужчина рассказал, как боролся с трудностями и как ему удалось вывезти Нану на юга.

«Я НЕ ВЫБРОШУ НАНУ НА УЛИЦУ»

Юрий Алексеевич Гесук - подполковник МВД в отставке из Якутска. 7 лет назад друзья подарили ему верного друга и товарища - собаку породы ши-тцу по кличке Нана. В этом году хозяин задумал большое путешествие на юг и решил взять питомца с собой - оставить было некому. К тому же ранее Юрий уже летал с собакой, все было хорошо. Нынешнее путешествие началось с визита в Новосибирск, все прошло гладко.

- В Новосибирск мы прилетели в ноябре в гости к друзьям. Проблем с перевозками Наны не было, особенно в самолетах. Она маленькая, и переноска подходит под габариты ручной клади. У меня всегда при себе ее ветпаспорт с отметками о прививках, книжка из клуба, где указано, что я ее хозяин, - рассказал КП-Новосибирск Юрий Гесук, хозяин собаки. - Она вообще проблем не создает: не аллергенна, лаять не умеет, вместе с переноской весит 7 кило.

Юрий Алексеевич зарегистрировался на рейс. Фото: предоставлено Юрием Гесуком

Из сибирской столицы мужчина планировал улететь в Адлер, а уже оттуда направиться в Гагры. Он заранее купил электронный билет и указал, что будет с собакой.

- Я брал билет 14 ноября, чтобы у авиакомпании было время дать мне разрешение провезти с собой животное. Отдал за билет 7 тысяч рублей. День жду, два - разрешения нет. Я начал искать в интернете телефоны представителей авиакомпании и тут же столкнулся с первой проблемой: никто не брал трубку, - продолжает пенсионер. - Начал звонить в Москву, но и там тишина. В итоге позвонил в новосибирский аэропорт, и меня заверили, мол, можно решить все на месте с представителем авиакомпании.

В день икс Юрий приехал в аэропорт за три часа до регистрации. Зарегистрировался и стал решать вопрос о провозе Наны.

- Представитель авиакомпании меня уверял, что, возможно, я не отмечал, что буду с животным. Ну побойтесь бога, сколько лет уже летаю. Точно забыть не мог. Представитель отправил запрос в Москву. В итоге мне пришлось сняться с рейса, потому что подтверждение на собаку не пришло. Я же не выброшу Нану на улицу, - рассуждает пенсионер.

«СОБАКА ГЛАВНЕЕ ЧЕЛОВЕКА»

Вечером того же дня Юрий Алексеевич написал письмо в авиакомпанию.

- Мне ответили, что от меня не было заявки на перелет собаки, и попросили не иметь к ним претензий, мол, я вообще на рейс не явился. Ну как так? Я зарегистрировался и мне даже место дали. Деньги мне вернули, но не всю сумму, - говорит Юрий. - В кассе аэропорта мне вообще посоветовали сначала сделать заявку на собаку, а уже потом, когда придет подтверждение, брать билет себе. Но это же какая-то чехарда! Собака летит с человеком или человек с собакой? Непонятно.

Авиакомпания ответила на претензию. Фото: предоставлено Юрием Гесуком

С подобной ситуацией мужчина столкнулся впервые. Начал искать другие рейсы до Адлера. Выбор пал на якутскую авиакомпанию.

- Я сделал все то же самое, что и в первый раз. Мне пришел отказ. Я не могу понять почему. Приехал в аэропорт, обратился в кассу. Работницы отправили официальное письмо. Оказалось, что они сами указали неправильные габариты переноски, они не соответствовали стандартам авиакомпании, - объясняет хозяин Наны.

В первом сообщении указаны неправильные размеры переноски. Фото: предоставлено Юрием Гесуком

На сайте авиакомпании указано, что размер клетки не должен превышать 44х30х26 сантиметров. По словам Юрия Алексеевича, переноска Наны и того меньше - 30x33x26. В итоге пришлось переделывать запрос еще несколько раз, чтобы получить одобрение.

- Мы с Наной улетели в Адлер 28 ноября. Столкнулся с подобными проблемами в первый раз. Например, в авиакомпании утверждены размеры переносок для провоза животных в ручной клади, но они могут не соответствовать размеру самолета, на который я беру билет. Непорядок, - добавляет хозяин Наны.

Судиться или выдвигать претензии Юрий не хочет. Главное, что вопрос решился и он с Наной все-таки попал на юг.

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