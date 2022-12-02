Нужно либо делать подкоп, либо разбирать стену: в Новосибирске из-за коммунальной аварии обледенел подъезд пятиэтажки

В Новосибирске подъезд превратился в сосульку из-за пара до верхних этажей. Фото: предоставлены героями публикации.

В Новосибирске из-под жилого дома на станции метро «Студенческая» уже две недели хлещет горячий пар. На морозе он замерзает, и подъезд превращается в ледовую статую. Обледеневшие балконы, свисающие сталактиты и снежные фасады – так сейчас выглядит дом на Геодезической, 5, напротив торгового центра «Амстердам».

– Все началось примерно 18 ноября, и с каждым днем ситуация ухудшается, – рассказала КП-Новосибирск Ольга, сотрудница магазина на первом этаже здания. – В помещениях в принципе не холодно, отопление работает. Но внутри очень-очень сыро.

В квартирах очень сыро, но стены дома заледенели только снаружи. Фото: предоставлено героями публикации.

Старшая по дому Лидия рассказала КП-Новосибирск, что переломный момент наступил на прошлой неделе – уже все жильцы подъезда обратили внимание на невозможную сырость и громадные падающие сосульки.

– Первым делом мы обратились в управляющую компанию. Собирали комиссию 30 ноября, от УК пришли три инженера. Между стеной подвала и стеной дома небольшое пространство за кирпичной кладкой. Один кирпич вытащили – именно оттуда пар шел. Что там у них происходит, мы не знаем, добраться не можем, – сообщила КП-Новосибирск Лидия.

Инженеры пояснили, что пар идет с захода трубопровода теплоносителя СГК в закрытом лотке и образует конденсат в подвале. Нужно либо делать подкоп, либо разбирать стену. Но делать это УК не имеет права. По словам жильцов и старшей по дому, в теплосетях никто не брал трубку, тогда управляющая компания послала сотрудникам телефонограмму с просьбой подойти на комиссию.

Директор ЖЭУ № 24 по Ленинскому району подтвердила КП-Новосибирск, что представителей теплосетей приглашали на комиссию еще 30 ноября.

– Мы обратились в управляющую компанию, там собрали комиссию, поставили в известность администрацию Ленинского района и департамент энергетики, а связаться с СГК получилось только сегодня, – рассказала КП-Новосибирск директор ЖЭУ.

До места аварии в отсеке между первым этажом и подвалом не добраться даже инженерам. Фото: предоставлены героями публикации.

Сейчас морозы отпустили, и пара стало меньше. Но проблема не решена – в помещениях сыро, а подъезд похож на сосульку.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу СГК.

– Мы свяжемся с управляющей компанией и направим инспектора, – заверили журналиста КП-Новосибирск в пресс-службе.

Примерно через полчаса в СГК ответили, что специалисты уже выехали. Сейчас они обследуют теплосеть, снабжающую теплоносителем дом по Геодезической, 5. По последним данным от сотрудников компании, утечку в подвале устранили. Объем работ будет известен позже.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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